Selección Bolivia: Rivales, fecha y sede del repechaje al Mundial 2026

Finalmente fue la Selección de Bolivia la que se quedó con la plaza al repechaje por Conmebol, pues la Verde finalizó en la séptima posición de las clasificatorias suramericanas con 20 unidades, superando a Venezuela.

Y es que los bolivianos derrotaron este martes a Brasil 1-0 en el Estadio Municipal de El Alto con un gol de penalti de Miguel Terceros, mientras que Venezuela cayó 3-6 ante Colombia en el Monumental de Maturín.

Así las cosas, el equipo dirigido por Óscar Villegas estará jugando la repesca intercontinental, pero esta vez con sede neutral y un formato inédito, pues no habrá duelos de eliminación directa, sino una liguilla entre seis selecciones.

Rivales de Bolivia en el repechaje al Mundial 2026

Inicialmente es pertinente recordar que habrá seis selecciones en el repechaje al Mundial 2026, una por Conmebol, una por Asia, una por Oceanía, una por África y dos por Concacaf.