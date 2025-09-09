Actualizado:
Mar, 09/09/2025 - 21:18
Selección Bolivia: Rivales, fecha y sede del repechaje al Mundial 2026
La última Copa del Mundo en la que participó la Verde fue justamente en Estados Unidos, en el año 1994.
Finalmente fue la Selección de Bolivia la que se quedó con la plaza al repechaje por Conmebol, pues la Verde finalizó en la séptima posición de las clasificatorias suramericanas con 20 unidades, superando a Venezuela.
Y es que los bolivianos derrotaron este martes a Brasil 1-0 en el Estadio Municipal de El Alto con un gol de penalti de Miguel Terceros, mientras que Venezuela cayó 3-6 ante Colombia en el Monumental de Maturín.
Así las cosas, el equipo dirigido por Óscar Villegas estará jugando la repesca intercontinental, pero esta vez con sede neutral y un formato inédito, pues no habrá duelos de eliminación directa, sino una liguilla entre seis selecciones.
Rivales de Bolivia en el repechaje al Mundial 2026
Inicialmente es pertinente recordar que habrá seis selecciones en el repechaje al Mundial 2026, una por Conmebol, una por Asia, una por Oceanía, una por África y dos por Concacaf.
Ya en cuanto al formato, se analizará la ubicación en ranking FIFA de las seis selecciones, las cuatro peor ubicadas se cruzarán en dos llaves, y las ganadoras se medirán con las dos mejor ubicadas -sembradas previamente- para definir allí los dos cupos que entrega el repechaje intercontinental.
De momento no se han definido las otras selecciones clasificadas al repechaje además de Bolivia, a excepción de Nueva Caicedonia (Oceanía).
Fecha y sede del repechaje al Mundial 2026
El repechaje al Mundial 2026 se disputará en Monterrey y Guadalajara (México) entre el lunes 23 y el martes 31 de marzo de 2026. En unos días FIFA hará oficial los detalles del 'mini torneo'.
