Hernán Darío Gómez, entrenador colombiano
Hernán Darío Gómez dirigiendo a la Selección de El Salvador
Actualizado:
Mar, 25/11/2025 - 14:15

Selección centroamericana confirmó al Bolillo Gómez como su entrenador

El entrenador colombiano seguirá dirigiendo a nivel de selecciones.

Hernán Darío el "Bolillo" Gómez quedó eliminado con El Salvador del Mundial 2026 y su futuro habría quedado en el aire, el entrenador colombiano quedó eliminado en una eliminatoria en la que no competían ni Estados Unidos, ni México, ni Canadá y las selecciones "medianas" de centroamerica veían más cerca que nunca la oportunidad de meterse nuevamente en un Mundial. 

Confirman que el Bolillo sigue

Según información de Mariano Olsen Yamil Bukele hermano del presidente Nayib Bukele confirma que Hernán Darío el Bolillo Gómez seguirá como entrenador de la selección nacional de El Salvador. El hermano Bukele es el único candidato a ser el presidente de la federación de futbol del país. 

El Bolillo seguirá como entrenador de selecciones, un hombre que ha dirigido selecciones como la colombiana, la hondureña, la ecuatoriana y la guatemalteca, recibe una nueva oportunidad que ha sido muy criticada, sobre todo por lo sucedido en la eliminatoria más reciente. 

Ratificación y confianza para el Bolillo

Desde afuera realmente la decisión no se termina de entender, un equipo al que le habían quitado a las tres selecciones más complicadas de las eliminatorias logró hacer únicamente tres puntos de 6 partidos en un grupo con Guatemala, Surinam y Panamá, no se entiende como deciden mantener un entrenador con ese registro. 

 

