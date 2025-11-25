Selección centroamericana confirmó al Bolillo Gómez como su entrenador

Confirman que el Bolillo sigue

Según información de Mariano Olsen Yamil Bukele hermano del presidente Nayib Bukele confirma que Hernán Darío el Bolillo Gómez seguirá como entrenador de la selección nacional de El Salvador. El hermano Bukele es el único candidato a ser el presidente de la federación de futbol del país.

El Bolillo seguirá como entrenador de selecciones, un hombre que ha dirigido selecciones como la colombiana, la hondureña, la ecuatoriana y la guatemalteca, recibe una nueva oportunidad que ha sido muy criticada, sobre todo por lo sucedido en la eliminatoria más reciente.