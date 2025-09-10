Selección clasificada al Mundial sacaría a su técnico: hay polémica

En las últimas horas, habrían surgido rumores sobre un posible cambio en el cuerpo técnico de la selección de Ecuador. A pesar de que el equipo aseguró su clasificación al Mundial 2026 y de que cerró las Eliminatorias con una victoria sobre Argentina en la última jornada, distintas versiones indicarían que Sebastián Beccacece podría dejar el cargo de director técnico.

La situación resultaría llamativa si se tienen en cuenta los números que dejó la campaña. Ecuador terminó en la segunda posición con 29 puntos, producto de ocho victorias, cinco empates y cinco derrotas. Además, el equipo consiguió 14 goles a favor y 9 en contra, con un rendimiento que le permitió ubicarse únicamente detrás de Argentina, selección que lideró la tabla con 38 unidades.

El motivo de la posible salida no estaría relacionado con los resultados, sino con las críticas que habría generado el estilo de juego del entrenador. Aunque el rendimiento permitió que el equipo sumara puntos importantes y alcanzara la clasificación sin sobresaltos, el planteamiento de Beccacece no terminaría de convencer a los hinchas y a gran parte del entorno del fútbol ecuatoriano.