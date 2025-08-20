Actualizado:
Selección Colombia abrió convocatoria para representar al país
Los escogidos serán los integrantes de la Selección Colombia en el FIFAe Nations Cup 2025.
La Federación Colombiana de Fútbol abrió oficialmente una convocatoria para elegir a las personas que representarán al país en la Selección Colombia de eFootball.
El objetivo es escoger al mejor equipo posible que disputará el FIFAe Nations Cup 2025, que se llevará a cabo en Emiratos Árabes Unidos.
¡𝙇𝙖 𝙁𝘾𝙁 𝙖𝙗𝙧𝙚 𝙘𝙤𝙣𝙫𝙤𝙘𝙖𝙩𝙤𝙧𝙞𝙖 𝙣𝙖𝙘𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡 𝙥𝙖𝙧𝙖 𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙧 𝙥𝙖𝙧𝙩𝙚 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙎𝙚𝙡𝙚𝙘𝙘𝙞𝙤́𝙣 𝘾𝙤𝙡𝙤𝙢𝙗𝙞𝙖 𝙙𝙚 𝙚𝙁𝙤𝙤𝙩𝙗𝙖𝙡𝙡! 🎮⚽— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) August 20, 2025
La Federación Colombiana de Fútbol, en alianza con Movistar, anuncia oficialmente la apertura de la… pic.twitter.com/XiHhbjgrBG
¿Cómo se elegirá la Selección Colombia de eFootball?
La Selección Colombia de eFootball se escogerá mediante un torneo nacional, en el que se espera reunir a los mejores talentos en dos categorías.
El certamen se llevará a cabo en eFootball™ en consola (competencia por equipos, conformados por dos jugadores cada uno) y en eFootball™ en dispositivos móviles: (competencia individual).
Se tiene previsto que el torneo contará con dos etapas.
La primera etapa se realizará de manera virtual y contará con la participación de 128 equipos en la modalidad de consola y 128 en móvil.
La segunda fase será de manera presencial y el sistema de juega estará estipulado en el formato de eliminación directa hasta que se definan los semifinalistas en cada categoría.
El formato todos contra todos se llevará a cabo de manera virtual entre el 26 de agosto hasta el 2 de septiembre.
Los cuartos de final se jugarán el 3 de septiembre y las semifinales y finales, de manera presencial, el 6 de septiembre.
