Cargando contenido

Camisa de la Selección Colombia
Camisa de la Selección Colombia
AFP
Fútbol
Actualizado:
Mié, 20/08/2025 - 15:46

Selección Colombia abrió convocatoria para representar al país

Los escogidos serán los integrantes de la Selección Colombia en el FIFAe Nations Cup 2025.

La Federación Colombiana de Fútbol abrió oficialmente una convocatoria para elegir a las personas que representarán al país en la Selección Colombia de eFootball.

El objetivo es escoger al mejor equipo posible que disputará el FIFAe Nations Cup 2025, que se llevará a cabo en Emiratos Árabes Unidos.

Lea también
Image
Camiseta de Selección Colombia

Joya de la Selección Colombia, a punto de cambiar de equipo; pagarán una millonada

Ver más

¿Cómo se elegirá la Selección Colombia de eFootball?

La Selección Colombia de eFootball se escogerá mediante un torneo nacional, en el que se espera reunir a los mejores talentos  en dos categorías. 

El certamen se llevará a cabo en eFootball™ en consola (competencia por equipos, conformados por dos jugadores cada uno) y en eFootball™ en dispositivos móviles: (competencia individual).

Se tiene previsto que el torneo contará con dos etapas. 

Lea también
Image
Selección Colombia - 2025

Delantero colombiano está cerca de su primer llamado a selección; ya está bloqueado

Ver más

La primera etapa se realizará de manera virtual y contará con la participación de 128 equipos en la modalidad de consola y 128 en móvil.

La segunda fase será de manera presencial y el sistema de juega estará estipulado en el formato de eliminación directa hasta que se definan los semifinalistas en cada categoría.

El formato todos contra todos se llevará a cabo de manera virtual entre el 26 de agosto hasta el 2 de septiembre. 

Los cuartos de final se jugarán el 3 de septiembre y las semifinales y finales, de manera presencial, el 6 de septiembre.

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Selección Colombia

Colombia

Imagen
Esports

Esports

Cargando más contenidos

Fin del contenido