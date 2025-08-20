Selección Colombia abrió convocatoria para representar al país

La primera etapa se realizará de manera virtual y contará con la participación de 128 equipos en la modalidad de consola y 128 en móvil.

La segunda fase será de manera presencial y el sistema de juega estará estipulado en el formato de eliminación directa hasta que se definan los semifinalistas en cada categoría.

El formato todos contra todos se llevará a cabo de manera virtual entre el 26 de agosto hasta el 2 de septiembre.

Los cuartos de final se jugarán el 3 de septiembre y las semifinales y finales, de manera presencial, el 6 de septiembre.