Selección Colombia busca rival para fecha FIFA de noviembre: dos candidatos de peso

Poco a poco se viene acercando el momento del Mundial para la Selección Colombia con vibrantes partidos de preparación ante selecciones que también actuarán en la Copa del Mundo. Los dirigidos por Néstor Lorenzo enfrentaron a México y a Canadá en la Fecha FIFA de octubre.

Vea también: Millonarios se hartó y expuso a Néiser Villarreal: decisión tomada

Para noviembre, la Selección Colombia tenía confirmado a Nigeria y a Nueva Zelanda como rivales. Sin embargo, los nigerianos actuarán en la repesca del Mundial de las Eliminatorias de África y, justo en el mes novembrino estarán disputando esos compromisos.

En ese sentido, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) tendrá que confirmar a otro rival en reemplazo de Nigeria que no podrá disputar ese compromiso por las obligaciones que tienen con la historia para volver a un Mundial, dado que en el de 2022 no pudieron estar.

Sumado a la necesidad de conseguir rival para el mes de noviembre, la FCF también estaría buscando oponentes para marzo de 2026, tres meses antes de afrontar la Copa del Mundo. En esa ventana, suenan dos europeas como Portugal y Croacia.

LOS DOS RIVALES DE PESO QUE SUENAN PARA REEMPLAZAR A NIGERIA EN LA FECHA FIFA DE NOVIEMBRE

El partido ante Nueva Zelanda se mantiene, pero ahora habrá que conseguir un oponente para reemplazar a Nigeria. Una de esas selecciones que llaman la atención es Marruecos. Sin embargo, Carlos Antonio Vélez en el programa de Palabras Mayores de Antena 2 afirmó que, “Nigeria no puede jugar con nosotros y quedamos cojos”.

Le puede interesar: Jhon Jader Durán reapareció: volvió a jugar con Fenerbahçe en Europa League

A partir de ese momento, Colombia empieza a estudiar selecciones, “ofrecieron a Cabo Verde y la Federación dijo que no. Entonces, están entre varias posibilidades, pero las más serias Costa de Marfil o Egipto, cualquiera de las dos viene muy bien o vendría muy bien. Se está tratando de cerrar lo más rápido posible. Si no se pueden alguna de esas dos selecciones, tendrían que echar mano de otra selección”.

Cabo Verde clasificó hace unas semanas, pero no representa un rival de peso. Por su parte, lo que es Egipto, Marruecos o Costa de Marfil pueden ser rivales más complicados. Los egipcios cuentan con Mohamed Salah que puede ser un oponente de riesgo para las aspiraciones de los colombianos.

Por su parte, Costa de Marfil es un rival al que ya se han enfrentado en anteriores ocasiones y que le ha puesto las cosas complejas en mundiales pasados. Así está el panorama para la Selección Colombia que se vería las caras con otra selección africana que selló la clasificación para el Mundial.

Lea también: Colombia quiere mantener la paternidad: así va el historial ante Perú

Tanto Cabo Verde, Marruecos, Egipto y Costa de Marfil harán parte de la Copa del Mundo del 2026, y podrían ser duros exámenes para Colombia de cara a la preparación. En marzo vendrían dos salidas europeas como Portugal y Croacia si llegan a un acuerdo entre las respectivas federaciones.