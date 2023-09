Selección Colombia: ¿Cómo le fue en la Liga Evolución sub 19 Femenina?

La Selección Colombia Femenina afrontó la Liga Evolución sub 19 de Conmebol, que se llevó a cabo en Uruguay, y pese a que no alcanzó el título, el balance no fue negativo, pues terminó en el cuarto lugar.

Colombia integró el grupo B del torneo junto a Brasil, Perú, Chile y Venezuela. En esta ronda, la Tricolor derrotó 2-0 a la Vinotinto, empató 1-1 con el cuadro austral, perdió 0-1 con la Canarinha, y le ganó 6-0 a las Incas.

En consecuencia, Colombia se adjudicó la segunda plaza del grupo B con siete puntos, solo por detrás de Brasil -con puntaje ideal-.

Así las cosas, y pese a lo inusual del formato, todas las selecciones jugaron un partido más, y allí se definió la clasificación final.

Posiciones de la Liga Evolución sub 19 Femenina

Venezuela derrotó 2-1 a Bolivia y se quedó con el noveno puesto del torneo. Por el séptimo lugar, Ecuador venció 1-0 a Chile. En la lucha por el quinto, Uruguay se hizo con un 4-3 ante Perú. Y por el tercer lugar del torneo, Argentina venció 1-0 a Colombia.

En consecuencia, la Selección Colombia finalizó en el cuarto lugar de la Liga Evolución sub 19 de la Conmebol. El campeón se define este domingo 24 de septiembre.

Cabe recordar que en esta selección estuvo la lateral Ana María Guzmán, quien viene de jugar el Mundial absoluto -convirtiéndose en figura-, lo cual le valió para ser nueva jugadora del Bayern Múnich.

Asimismo, el entrenador Carlos Paniagua estuvo al frente de la Selección, haciendo énfasis en que es uno de los opcionados a ser el nuevo director técnico de la mayor.