Selección Colombia: confirman cuándo dejarán de convocar a James; es 'culpa' de otro futbolista

Con 32 años, el futbolista colombiano James David Rodríguez sigue siendo un habitual convocado a la Selección Colombia. A pesar de que en su momento se dudó del ritmo competitivo que podría, entrenadores como José Pékerman, Reinaldo Rueda y ahora Néstor Lorenzo siempre lo han considerado para portar la camiseta '10' del equipo nacional.

Sin embargo, este jueves 18 de enero se conoció el día en el que Rodríguez no volvería a recibir un llamado para vestir la camiseta tricolor. Lo curioso es que dicha situación se registrará por culpa de otro jugador colombiano.

Según dio a conocer Carlos Antonio Vélez en Planeta Fútbol de Antena 2, James Rodríguez no recibiría el llamado para estar en la Selección Colombia cuando algún entrenador le dé la oportunidad a Yáser Asprilla de jugar dos o tres compromisos.

"Lo de Yáser Asprilla lo voy a resumir en la frase que alguien del fútbol, muy entendido y muy amigo mío me dijo. El día que Lorenzo le dé dos o tres partidos seguidos a Yáser Asprilla, ese día no va a volver a convocar a James Rodríguez, Esa será la razón por la cual no le da los dos o partidos seguidos. Alguien muy enterado me lo dijo", aseguró el periodista.

Vélez finalizó su afirmación con un a contundente frase, con la que hizo relación a la importancia del tiempo en los futbolistas profesionales.

"Hoy puede parecer chimbo, vamos a ver en un año o dos años cuándo alguien se atreva a darle a Asprilla esos dos partidos seguidos. Siempre el tiempo le da la razón a quien la tiene", puntualizó.