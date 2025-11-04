Selección Colombia: confirman cuándo saldrá la convocatoria

La Selección Colombia se prepara para afrontar una nueva doble jornada de partidos amistosos en noviembre, como parte de su ruta de preparación hacia la Copa del Mundo 2026. El equipo nacional volverá a competir en Estados Unidos, donde se enfrentará a Nueva Zelanda y Australia.

Según el periodista Felipe Sierra, la convocatoria oficial será publicada entre el jueves 6 y el viernes 7 de noviembre, días en los que el entrenador Néstor Lorenzo dará a conocer los nombres de los jugadores elegidos. La concentración iniciará el sábado 8 de noviembre, con la llegada progresiva de los futbolistas al campamento en territorio estadounidense.

Selección Colombia: fechas de los partidos contra Nueva Zelanda y Australia

El primer compromiso de esta gira será el sábado 15 de noviembre ante Nueva Zelanda, en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida, casa habitual del Inter Miami. Cuatro días después, el martes 18 de noviembre, Colombia se medirá ante Australia en el Citi Field Stadium de Nueva York, otro escenario de primer nivel en el calendario de amistosos internacionales.

Estos encuentros forman parte del plan de preparación que lidera Néstor Lorenzo, quien busca mantener el ritmo competitivo y seguir consolidando una base sólida de jugadores. Además, se prevé que en esta ocasión el seleccionador cite a varios futbolistas de la Liga Betplay.