Cargando contenido

Selección COLOMBIA: Nómina TITULAR confirmada ante Canadá
Selección COLOMBIA: Nómina TITULAR confirmada ante Canadá
AFP
Fútbol
Actualizado:
Vie, 24/10/2025 - 14:27

Selección Colombia: confirman nuevo rival para la fecha FIFA

El equipo nacional ya no enfrentará a Nigeria en partido amistoso.

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó este viernes 24 de octubre los dos rivales que tendrá la Selección Colombia masculina de mayores en la fecha FIFA de noviembre.

El equipo nacional se medirá a los seleccionados de Nueva Zelanda y Australia el 15 y 18 de noviembre, respectivamente

"La Selección Colombia Masculina de Mayores disputará un nuevo partido amistoso internacional como parte de su preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro será ante su similar de Australia, el próximo martes 18 de noviembre a las 8:00 p. m. (hora local) en el Citi Field de Nueva York, Estados Unidos", explicó la FCF.

Lea también
Image
Jhon Arias debutó en la EFL Cup vs West Ham

Jhon Arias reconocido en Wolves por no viajar con la Selección Colombia

Ver más

En un primer momento, la Selección Colombia había anunciado como rival a Nigeria, pero el equipo africano no podrá disputar el encuentro en la fecha FIFA de noviembre, ya que tendrá que jugar el repechaje africano para la Copa del Mundo de 2026.

"Inicialmente, la Selección tenía previsto enfrentar a Nigeria; sin embargo, por razones ajenas a la Federación Colombiana de Fútbol, dicho encuentro no podrá llevarse a cabo. En su lugar, Australia será el nuevo rival, ofreciendo un exigente desafío frente a un equipo habitual participante en las Copas del Mundo".

Lea también
Image
Yerry Mina, Cagliari

Cagliari le da malas noticias a Selección Colombia: hay riesgo con Yerry Mina

Ver más

Amistosos de la Selección Colombia

15 de noviembre 
Colombia vs Nueva Zelanda
Hora: 7:00 p.m. (hora colombiana)
Sede: Fort Lauderdale, Florida

18 de noviembre
Colombia Vs Australia
Hora: 8:00 P.M.
Citi Field de Nueva York, Estados Unidos.

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Selección Colombia

Colombia

Imagen
Selección Colombia

Selección Colombia

Imagen

Fecha FIFA

Cargando más contenidos

Fin del contenido