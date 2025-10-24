Selección Colombia: confirman nuevo rival para la fecha FIFA

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó este viernes 24 de octubre los dos rivales que tendrá la Selección Colombia masculina de mayores en la fecha FIFA de noviembre.

El equipo nacional se medirá a los seleccionados de Nueva Zelanda y Australia el 15 y 18 de noviembre, respectivamente

"La Selección Colombia Masculina de Mayores disputará un nuevo partido amistoso internacional como parte de su preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro será ante su similar de Australia, el próximo martes 18 de noviembre a las 8:00 p. m. (hora local) en el Citi Field de Nueva York, Estados Unidos", explicó la FCF.