Selección Colombia: revelan rival europeo para la fecha FIFA de marzo
La Tricolor disputará la Copa del Mundo 2026 y espera enfrentar previamente a rivales de primer nivel.
La Selección Colombia continúa su proceso de preparación para la Copa del Mundo 2026, es por eso que ha venido afrontando partidos de carácter amistoso: primero fue ante México y Canadá en octubre, y ahora ante Nueva Zelanda y Australia en noviembre.
Aun así, la Federación Colombiana de Fútbol no detiene sus funciones y ha seguido trabajando con la intención de conseguir rivales para la próxima doble fecha FIFA, que será en marzo de 2026, y todo indica que ya está listo el primer contrincante.
Pues Colombia se enfrentaría con Croacia en marzo, cumpliendo con lo trazado que era medirse con una selección de UEFA previo al Mundial. A falta de confirmación oficial, hay indicios de que finalmente serán los croatas los rivales de turno.
De hecho, el seleccionador croata, Zlatko Dalic, comentó ante los medios de comunicación que "el plan es jugar contra Brasil y Colombia, probablemente en Orlando y Nueva York", confirmando que la Verdeamarela será el otro rival de Croacia.
¿Cuándo es el partido Colombia vs Croacia?
El partido entre Colombia y Croacia se disputaría el sábado 28 de marzo en Nueva York, misma ciudad que albergará el juego entre la Tricolor y Australia el próximo martes. Falta la confirmación oficial.
En ese orden de ideas, Croacia sería el segundo rival de la Tricolor en esa fecha FIFA, y estaría por confirmarse el del martes 24 de noviembre, aunque la intención es que también sea europeo.
Cabe recordar que Colombia afrontará dos partidos más antes de la Copa del Mundo, y estos serán en junio, posiblemente cuando ya esté diseñada la convocatoria para el certamen orbital.
