Selección Colombia: revelan rival europeo para la fecha FIFA de marzo

La Selección Colombia continúa su proceso de preparación para la Copa del Mundo 2026, es por eso que ha venido afrontando partidos de carácter amistoso: primero fue ante México y Canadá en octubre, y ahora ante Nueva Zelanda y Australia en noviembre.

Aun así, la Federación Colombiana de Fútbol no detiene sus funciones y ha seguido trabajando con la intención de conseguir rivales para la próxima doble fecha FIFA, que será en marzo de 2026, y todo indica que ya está listo el primer contrincante.

Pues Colombia se enfrentaría con Croacia en marzo, cumpliendo con lo trazado que era medirse con una selección de UEFA previo al Mundial. A falta de confirmación oficial, hay indicios de que finalmente serán los croatas los rivales de turno.

De hecho, el seleccionador croata, Zlatko Dalic, comentó ante los medios de comunicación que "el plan es jugar contra Brasil y Colombia, probablemente en Orlando y Nueva York", confirmando que la Verdeamarela será el otro rival de Croacia.