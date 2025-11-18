Actualizado:
Mar, 18/11/2025 - 22:01
Selección Colombia: ¿cuándo y contra quién jugará tras el duelo ante Australia?
El equipo 'Tricolor' quiere rivales de alta categoría previo al Mundial 2026.
El Estadio Citi Field ubicado en la ciudad de Nueva York, fue el recinto deportivo donde se desarrollaron las acciones del partido que fue protagonizado por la Selección Colombia y su par de Australia, duelo de carácter amistoso que sirve de preparación pensando en lo que será el Mundial de la FIFA 2026.
El equipo ‘Tricolor’, que venía de vencer por 2-1 a Nueva Zelanda con gol de Johan Carbonero al minuto 88, tenía su segunda prueba en esta fecha FIFA de noviembre, otra vez contra un rival del continente oceánico y que también ya había ganado su boleto a la cita orbital que se llevará a cabo en México, Canadá y los Estados Unidos.
Lea también: [Video] Camilo Vargas voló y salvó a Colombia para mantener el empate
En otras noticias: revelan la razón de la salida de Daniel Muñoz de la concentración de Colombia
Fecha y próximo rival de Colombia tras su partido contra Australia
El conjunto dirigido por el técnico Néstor Lorenzo, que terminó su gira por los Estados Unidos en esta fecha FIFA de noviembre, volverá a tener acción hasta el año 2026, más exactamente en la fecha FIFA de marzo próximo, donde a falta de confirmación oficial, enfrentará a selecciones europeas de gran categoría y que ya están clasificadas al Mundial.
De acuerdo con los últimos reportes, la Selección Colombia ya tendría acordado partido amistoso contra Croacia, duelo que se podría dar el 23 o el 31 de marzo, mientras que la fecha que quede libre de esas dos mencionadas habría partido contra Francia o Portugal.
El sorteo de la fase de grupos definirá el segundo rival de Colombia en marzo
Dependiendo lo que se defina en el sorteo de la fase de grupos que se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre, se sabrá si Colombia enfrentará a la Francia de Kylian Mbappé o al equipo de Portugal liderado por Cristiano Ronaldo (las selecciones que de momento suenan para ser rivales), pues de coincidir en la zona con alguno de ellos se tendrá que buscar equipo con qué jugar.
Cabe recordar que al igual que Colombia, la Selección de Croacia no alcanzó a ser cabeza de serie para el sorteo del Mundial 2026, por eso, estos equipos van al mismo bombo y no se enfrentarán en la fase de grupos, así que el conjunto liderado por Luka Modric estaría casi garantizado como rival en marzo.
Fuente
Antena 2