Selección Colombia: ¿cuándo y contra quién jugará tras el duelo ante Australia?

El Estadio Citi Field ubicado en la ciudad de Nueva York, fue el recinto deportivo donde se desarrollaron las acciones del partido que fue protagonizado por la Selección Colombia y su par de Australia, duelo de carácter amistoso que sirve de preparación pensando en lo que será el Mundial de la FIFA 2026.

El equipo ‘Tricolor’, que venía de vencer por 2-1 a Nueva Zelanda con gol de Johan Carbonero al minuto 88, tenía su segunda prueba en esta fecha FIFA de noviembre, otra vez contra un rival del continente oceánico y que también ya había ganado su boleto a la cita orbital que se llevará a cabo en México, Canadá y los Estados Unidos.

