Selección Colombia: defensa fue desconvocado por motivos familiares

Este domingo 16 de noviembre se conoció sobre la desconvocatoria de un defensa de la Selección Colombia, pues así lo confirmó la propia FCF a través de un escueto comunicado en el que solo apuntó que se trata de "motivos familiares".

Selección Colombia: el jugador que fue desconvocado para enfrentar a Australia

Daniel Muñoz no hará parte del grupo de convocados para enfrentar a Australia el próximo martes, y se va sin haber disputado un solo minuto en esta doble fecha FIFA, teniendo en cuenta que viene de ser suplentes ante Nueva Zelanda.

"La Federación Colombiana de Fútbol y el cuerpo técnico de la Selección Colombia informan que el jugador Daniel Muñoz deja la concentración del combinado nacional por motivos familiares", informó la FCF.

Inicialmente, el comunicado deja serias dudas en vista de que no se ahonda sobre la causal del abandono de la concentración por parte de Daniel Muñoz, aun así, es posible que en unas horas haya más detalles.