Selección Colombia: defensa fue desconvocado por motivos familiares
A través de un comunicado, la FCF anunció el movimiento en la convocatoria previo al encuentro con Australia.
Este domingo 16 de noviembre se conoció sobre la desconvocatoria de un defensa de la Selección Colombia, pues así lo confirmó la propia FCF a través de un escueto comunicado en el que solo apuntó que se trata de "motivos familiares".
Selección Colombia: el jugador que fue desconvocado para enfrentar a Australia
Daniel Muñoz no hará parte del grupo de convocados para enfrentar a Australia el próximo martes, y se va sin haber disputado un solo minuto en esta doble fecha FIFA, teniendo en cuenta que viene de ser suplentes ante Nueva Zelanda.
"La Federación Colombiana de Fútbol y el cuerpo técnico de la Selección Colombia informan que el jugador Daniel Muñoz deja la concentración del combinado nacional por motivos familiares", informó la FCF.
Inicialmente, el comunicado deja serias dudas en vista de que no se ahonda sobre la causal del abandono de la concentración por parte de Daniel Muñoz, aun así, es posible que en unas horas haya más detalles.
Así las cosas, es posible que nuevamente Santiago Arias oficie como titular en el partido de Colombia ante Australia, tal como lo hizo el pasado sábado contra Nueva Zelanda, cuando disputó los 90 minutos.
Entre tanto, no se espera la convocatoria de un remplazo para Muñoz, pues si bien esto se acostumbra en las Eliminatorias, en un partido de carácter amistoso no se llamará a un jugador nuevo.
Aun así, la convocatoria de Muñoz para el Mundial no está en duda, más bien el lateral derecho aparece como 'fijo' debido al buen desempeño que ha mostrado en la Tricolor, tal como en su club, el Crystal Palace de Inglaterra.
Próximo partido de Colombia
La Selección Colombia volverá a jugar el martes 18 de noviembre a las 8:00 de la noche (hora colombiana) contra Australia en Nueva York, ciudad que actualmente ofrece temperaturas que rondan los 7° centígrados.
