Selección Colombia: DT del FPC remplazaría a Lorenzo tras el Mundial

La Selección Colombia viene de firmar su clasificación a la Copa del Mundo en unas irregulares Eliminatorias Suramericanas, lo cual se vio reflejado en que a falta de dos fechas no estaba asegurada, y dos victorias le permitieron terminar en la tercera casilla.

Aun así, el estilo de juego propuesto por el seleccionador Néstor Lorenzo no parece convencer a la mayor parte de aficionados como tampoco a un sector de los dirigentes de la Federación Colombiana de Fútbol, y en varias ocasiones se ha tocado la posibilidad de remplazarlo.

Lo cierto es que Lorenzo clasificó al Mundial y será él quien lo dirija, resultando un torneo clave para definir su continuidad, pues en caso de fracasar, será inevitable su salida; por tal motivo, la FCF analiza candidatos para remplazarlo y ha sonado un entrenador de la Liga Betplay.

El técnico de la Liga Betplay que podría remplazar a Néstor Lorenzo en Selección Colombia

Pues bien, en ESPN F90, se puso sobre la mesa el nombre de un entrenador que realmente nadie tenía en mente para remplazar a Néstor Lorenzo, pues se presentó como primicia que Alejandro Restrepo podría ser el nuevo técnico de Selección Colombia.