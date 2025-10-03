Selección Colombia: DT del FPC remplazaría a Lorenzo tras el Mundial
Pese a que la Tricolor avanzó como tercera a la Copa del Mundo, hay dudas sobre la continuidad del entrenador actual.
La Selección Colombia viene de firmar su clasificación a la Copa del Mundo en unas irregulares Eliminatorias Suramericanas, lo cual se vio reflejado en que a falta de dos fechas no estaba asegurada, y dos victorias le permitieron terminar en la tercera casilla.
Aun así, el estilo de juego propuesto por el seleccionador Néstor Lorenzo no parece convencer a la mayor parte de aficionados como tampoco a un sector de los dirigentes de la Federación Colombiana de Fútbol, y en varias ocasiones se ha tocado la posibilidad de remplazarlo.
Lo cierto es que Lorenzo clasificó al Mundial y será él quien lo dirija, resultando un torneo clave para definir su continuidad, pues en caso de fracasar, será inevitable su salida; por tal motivo, la FCF analiza candidatos para remplazarlo y ha sonado un entrenador de la Liga Betplay.
El técnico de la Liga Betplay que podría remplazar a Néstor Lorenzo en Selección Colombia
Pues bien, en ESPN F90, se puso sobre la mesa el nombre de un entrenador que realmente nadie tenía en mente para remplazar a Néstor Lorenzo, pues se presentó como primicia que Alejandro Restrepo podría ser el nuevo técnico de Selección Colombia.
La información la presentó Luis Arturo Henao, cercano a los equipos antioqueños, y lo hizo como una primicia. El periodista manifestó que desde la FCF ya se maneja el nombre de Alejandro Restrepo como posible sustituto de Lorenzo sin importar el motivo de su salida.
Alejandro Restrepo, quien actualmente dirige a Independiente Medellín, es un entrenador antioqueño de 43 años quien se ha convertido en uno de los que mejores resultados ha generado en el fútbol colombiano, además su estilo de juego gusta en el contexto local.
Las estadísticas de Alejandro Restrepo, entrenador de Independiente Medellín
Restrepo llegó al DIM en 2024 y acumula un 59 % de rendimiento luego de 33 victorias, 23 empates y 13 derrotas en 69 partidos sumando todas las competiciones; eso sí, perdió la final del primer semestre de 2025 ante Independiente Santa Fe.
Antes de eso, Restrepo dirigió a Atlético Nacional (2021-2022), Deportivo Pereira (2022-2023) y Alianza Lima (2024). En su palmarés registra una Copa Betplay con el Verde y una Liga con el Matecaña.
#ESPNF90Colombia | El clásico nocturno del fútbol— ESPN Colombia (@ESPNColombia) October 3, 2025
NOTICIA de @ElColeccioniste
"Si a Lorenzo no le va bien en el Mundial, el candidato que gusta en la Federación es ALEJANDRO RESTREPO"
Participa con nosotros en #ESPNF90Colombia pic.twitter.com/JcvXaH8dbH