Selección Colombia: el récord que romperían James, Quintero y Ospina

Con un registro de seis triunfos, siete empates y cuatro caídas, la Selección Colombia aseguró su clasificación al Mundial 2026 tras imponerse 3-0 sobre Bolivia en Barranquilla. La Tricolor alcanzó los 25 puntos y se ubica en la quinta posición de la tabla de las Eliminatorias Conmebol, cuando resta una fecha por disputarse.

El ambiente es de festejo, aunque no exento de reflexiones. Pese a tratarse de una de las rutas más accesibles hacia la Copa del Mundo, la irregularidad mostrada por varios jugadores y ciertas decisiones cuestionadas de Néstor Lorenzo llevaron a que la clasificación se sellara recién en la penúltima jornada.

Además, han surgido otras razones para celebrar, y una de ellas tiene que ver con el récord que romperían David Ospina, Juan Fernando Quintero y James Rodríguez, quienes disputarían su tercer mundial.

Pero el hecho histórico no pasa propiamente por jugar una tercera Copa del Mundo de la categoría absoluta, sino porque están por igualar y posiblemente superar a los dos jugadores que de momento comparten el récord de colombianos con más partidos disputados en Mundiales.