Vie, 05/09/2025 - 21:00
Selección Colombia: el récord que romperían James, Quintero y Ospina
La Selección Colombia goleó 3-0 a Bolivia y clasificó a la Copa del Mundo 2026.
Con un registro de seis triunfos, siete empates y cuatro caídas, la Selección Colombia aseguró su clasificación al Mundial 2026 tras imponerse 3-0 sobre Bolivia en Barranquilla. La Tricolor alcanzó los 25 puntos y se ubica en la quinta posición de la tabla de las Eliminatorias Conmebol, cuando resta una fecha por disputarse.
El ambiente es de festejo, aunque no exento de reflexiones. Pese a tratarse de una de las rutas más accesibles hacia la Copa del Mundo, la irregularidad mostrada por varios jugadores y ciertas decisiones cuestionadas de Néstor Lorenzo llevaron a que la clasificación se sellara recién en la penúltima jornada.
Además, han surgido otras razones para celebrar, y una de ellas tiene que ver con el récord que romperían David Ospina, Juan Fernando Quintero y James Rodríguez, quienes disputarían su tercer mundial.
Pero el hecho histórico no pasa propiamente por jugar una tercera Copa del Mundo de la categoría absoluta, sino porque están por igualar y posiblemente superar a los dos jugadores que de momento comparten el récord de colombianos con más partidos disputados en Mundiales.
Los jugadores de Selección Colombia que jugarían su tercer Mundial
Pues además de Ospina, James y Quintero, están Santiago Arias y Camilo Vargas en el listado de futbolistas colombianos de la actual Selección que llegarán a tres mundiales. Pero en el caso del lateral, no es segura su convocatoria, y en la del arquero, nunca ha atajado en campeonatos del mundo.
¿Cuáles son los colombianos que más partidos han jugado en mundiales de fútbol?
Carlos Alberto 'Pibe' Valderrama y Freddy Rincón son los jugadores colombianos con más partidos disputados en Mundiales, pues sumando Italia 90', Estados Unidos 94' y Francia 98', alcanzaron a jugar diez partidos cada uno.
Ahora, de ser convocados al Mundial 2026, como seguramente ocurrirá con los tres citados futbolistas, estos podrían igualar en incluso romper el récord del Pibe y Rincón.
David Ospina tiene en total nueve partidos con Selección Colombia en mundiales, mientras que James Rodríguez tiene ocho y Juan Fernando Quintero suma siete. Parece inevitable que los tres lleguen a la cifra del Pibe y Rincón.
Si bien Ospina no es el portero titular de la Selección, no se descarta que se le den minutos en algún juego para alcanzar el récord.
