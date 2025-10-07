Actualizado:
Mar, 07/10/2025 - 16:21
Selección Colombia EN VIVO entrenamiento previo al partido contra México
La Selección Colombia se prepara para enfrentar a México y a Canadá en la fecha FIFA.
La Selección Colombia masculina de mayores lleva a cabo este martes 7 de octubre su segundo entrenamiento previo a los partidos amistosos contra México y Canadá por la fecha FIFA.
El equipo nacional, con grupo completo, cumplirá con la sesión en Dallas en el Toyota Stadium Complex.
Convocatoria de la Selección Colombia
Álvaro Angulo – C.F. Pumas México
Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (ARG)
Andrés Román – Atlético Nacional (COL)
Daniel Muñoz – Crystal Palace F.C (ENG)
David Ospina – Atlético Nacional (COL)
Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)
James Rodríguez – Club León (MEX)
Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)
Jefferson Lerma – Crystal Palace F.C. (ENG)
Jhon Lucumí – Bologna F.C. (ITA)
Johan Carbonero – Internacional SC (BRA)
Johan Mojica – R.C.D Mallorca (ESP)
Juan Camilo Hernández – Real Betis (ESP)
Juan Camilo Portilla – C.A. Talleres (ARG)
Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG)
Kevin Castaño – River Plate (ARG)
Kevin Mier – Cruz Azul (MEX)
Kevin Serna – Fluminense (BRA)
Luis Díaz – F.C. Bayern Munich (GER)
Luis Suárez – Sporting C.P. (POR)
Rafael Santos Borré – Internacional SC (BRA)
Richard Ríos – S.L. Benfica (POR)
Yáser Asprilla – Girona F.C. (ESP)
Willer Ditta - Cruz Azul (MEX)
Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)
