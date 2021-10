Selección Colombia ¿Falta de gol o de generación? Los delanteros responden en sus clubes

El debate con respecto a la falta de gol en la Selección Colombia está abierto, principalmente después de la triple jornada de Eliminatoria Sudamericana del mes de octubre, en la que el combinado nacional registró tres empates, pero sin marcar ni una sola anotación.

Ante la situación, todas las miradas se enfocaron en los delanteros, quienes fueron los primeros señalados por la supuesta falta de efectividad y capacidad para definir.

Dicha versión fue manifestada, también, por el director técnico de la Selección Colombia Reinaldo Rueda, que en la conferencia de prensa posterior al empate contra Ecuador en Barranquilla aseguró que el equipo nacional sí genera opciones para marcar.

"Generación sí ha habido, contra Uruguay, Brasil y Ecuador. Son partidos competidos y equilibrados. En los tres juegos hicimos y creamos situaciones de gol. En unas fallamos por falta de precisión de nuestros hombres y en otras por virtud del rival. No pudimos finalizar. Siempre Colombia ha tenido una propuesta", afirmó.

Sin embargo, la realidad parece ser otra, ya que en los tres últimos partidos, Colombia registró 11 disparos directos al arco, de los cuales por lo menos cinco fueron disparos de media distancia sin mayor riesgo.

Teniendo en cuenta las estadísticas suministradas, la falencia del equipo nacional parece ser otra y estaría enfocada en la generación de juego ofensivo que parte desde el planteamiento del entrenador y la idea que implementa para surtir de opciones de gol a los delanteros.

Precisamente, los delanteros del equipo nacional han respondido en sus respectivos clubes, en los que son constantes goleadores, tal y como ha pasado desde el pasado 14 octubre. Desde el último duelo de Eliminatoria contra Ecuador, los atacantes del equipo nacional han registrado ocho tantos.

Goles de los delanteros de Colombia en sus clubes:

Duván Zapata - 3 goles desde el 14 de octubre (cinco partidos)

1 vs Empoli

1 vs Sampdoria

1 vs Lazio

Falcao - un gol desde el 14 de octubre (3 partidos)

1 vs Barcelona

Luis Díaz - un gol desde el 14 de octubre (3 partidos)

1 vs Milan

Roger Martínez - un gol desde el 14 de octubre (4 partidos)

1 Vs Atlético San Luis

Luis Sinisterra - un gol desde el 14 de octubre (3 partidos)

1 Vs Unión Berlín

Rafael Santos Borré - un gol desde el 14 de octubre (3 partidos)

1 Vs Olympiacos (penal)