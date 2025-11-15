Selección Colombia; fecha y próximo rival tras la victoria sobre Nueva Zelanda

Colombia superó con suspenso a Nueva Zelanda

El equipo dirigido por el técnico argentino fue superior a los ‘All Whites’, sin embargo, Nueva Zelanda creó algunas jugadas de peligro que pusieron en apuros al arquero Álvaro montero, además, Colombia no tuvo gran eficacia en zona de ataque y sus remates se fueron desviados o tuvieron la intervención de la defensa oceánica.

En los minutos finales del partido llegaría la tensión, pues Nueva Zelanda lograría el empate en una jugada rápida por zona izquierda, donde enviaron un centro para la llegada del delantero Benjamin Old, que puso el 1-1 parcial en el marcador.

Todo parecía que el partido terminaría empatado, sin embargo, Johan Carbonero puso el 2-1 al minuto 88, jugador que había ingresado en el segundo tiempo y que dio muestras de su gran eficacia logrando vencer al arquero neozelandés tras una pelota enviada al vacío.