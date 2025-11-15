Actualizado:
Sáb, 15/11/2025 - 22:18
Selección Colombia; fecha y próximo rival tras la victoria sobre Nueva Zelanda
El conjunto cafetero sigue afrontando partidos amistosos previo al Mundial 2026.
Este sábado 15 de noviembre, la Selección Colombia enfrentaba a Nueva Zelanda en duelo amistoso correspondiente a la fecha FIFA de noviembre, compromiso que se disputó en el ‘Chase Stadium’ ubicado en la ciudad de Fort Lauderdale, Florida (Estados Unidos).
El técnico Néstor Lorenzo presentó algunos cambios en su nómina con respecto al partido pasado contra Canadá, donde se destacaron las figuras de Gustavo Puerta y Santiago Arias, siendo el mediocampista el autor del primer gol de Colombia, un remate de primera que dejó sin opciones al arquero neozelandés.
Colombia superó con suspenso a Nueva Zelanda
El equipo dirigido por el técnico argentino fue superior a los ‘All Whites’, sin embargo, Nueva Zelanda creó algunas jugadas de peligro que pusieron en apuros al arquero Álvaro montero, además, Colombia no tuvo gran eficacia en zona de ataque y sus remates se fueron desviados o tuvieron la intervención de la defensa oceánica.
En los minutos finales del partido llegaría la tensión, pues Nueva Zelanda lograría el empate en una jugada rápida por zona izquierda, donde enviaron un centro para la llegada del delantero Benjamin Old, que puso el 1-1 parcial en el marcador.
Todo parecía que el partido terminaría empatado, sin embargo, Johan Carbonero puso el 2-1 al minuto 88, jugador que había ingresado en el segundo tiempo y que dio muestras de su gran eficacia logrando vencer al arquero neozelandés tras una pelota enviada al vacío.
Próximo rival de Colombia en la fecha FIFA de noviembre
El próximo reto del equipo cafeterotras la victoria ante Nueva Zelanda será otro de origen oceánico, donde la Selección de Australia será el nuevo desafío, duelo que también se llevará a cabo en territorio estadounidense y programado para el martes 18 de noviembre a partir de las 8 de la noche (hora colombiana).
