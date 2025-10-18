Selección Colombia Femenina: convocatoria para el inicio de las Elimiantorias

La Selección Colombia Femenina inicia su camino hacia la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027. Por ello, Ángelo Marsiglia anunció la convocatoria de 23 jugadoras para las fechas 1 y 2 de las Eliminatorias, donde el combinado nacional se medirá ante Perú y Ecuador.

Entre las principales sorpresas aparece la ausencia de Catalina Usme, quien no estará en el arranque de las clasificatorias. Sumando además la presencia de Linda Caicedo, quien había salido lesionada en el último partido con Real Madrid, pero hará parte de la lista.

Lista de convocadas:

1. ANA MARÍA GUZMÁN — Palmeiras (BRA)

2. CAROLINA ARIAS — América de Cali (COL)

3. DANIELA ARIAS — San Diego Wave F.C. (USA)

4. DANIELA CARACAS — R.C.D. Espanyol (ESP)

5. DANIELA MONTOYA — Gremio (BRA)

6. GREICY LANDÁZURY — Palmeiras (BRA)

7. ILANA IZQUIERDO — Atlético San Luis (MEX)

8. IVONNE CHACÓN — Chicago Stars F.C (USA)

9. JORELYN CARABALÍ — Brighton & Hove Albion F.C. (ENG)

10. JUANA ORTEGÓN — Independiente Santa Fe (COL)

11. KATHERINE TAPIA — Palmeiras (BRA)

12. KELLY CAICEDO — Deportivo Cali (COL)

13. LEICY SANTOS — Washington Spirit (USA)

14. LINDA CAICEDO — Real Madrid C.F. (ESP)

15. LORENA BEDOYA — Cruzeiro F.C. (BRA)

16. LUISA AGUDELO — Deportivo Cali (COL)

17. MANUELA PAVI — West Ham United (ENG)

18. MARCELA RESTREPO — C.F. Monterrey (MEX)

19. MARY JOSÉ ÁLVAREZ — Atlético Nacional (COL)

20. NATALIA GIRALDO — América de Cali (COL)

21. VALERIN LOBOA — Portland Thorns (USA)

22. WENDY BONILLA — Pumas (MEX)

23. YIRLEIDIS QUEJADA — C.F. Pachuca (MEX)

Calendario Selección Colombia Femenina fechas 1 y 2 de las Eliminatorias

Fecha 1: Viernes, 24 de octubre – 6:00 p. m. (Hora Col) – Estadio Atanasio Girardot, Medellín, Colombia

Fecha 2: Martes, 28 de octubre – 6:00 p. m. (Hora Col) – Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito, Ecuador