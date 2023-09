Abadía sacó al aire 'verdades' de la selección femenina: fuerte revelación sobre Yoreli Rincón

Nelson Abadía aprovechó su salida del banquillo de la Selección Colombia Femenina para revelar varios detalles de la intimidad del vestuario tricolor. El entrenador que logró la histórica participación en le Copa del Mundo habló sobre muchas situaciones en la entraña del equipo nacional.

Después de haber terminado su ciclo al mando del combinado cafetero, el DT apuntó que hubo varias situaciones que no fueron como se manifestaron. Una de las polémicas sobre las que el estratega hizo énfasis fue los supuestos vetos a Yoreli Rincón, Natalia Gaitán e Isabella Echeverri.

Para el ex técnico de la tricolor, su salida del combinado colombiano le permite hablar con más detalle sobre el tema. En una entrevista, Abadía decidió contra detalles sobre lo que realmente pasó con las jugadoras y los motivos para no incluirlas en el equipo.

Lea también: Selección Colombia Femenina: se conoció el plan A, B y C para para reemplazar a Abadía

Durante una entrevista con 'Semana', el DT puntualizó lo sucedido con las jugadoras que no estuvieron en su proceso al mando del equipo. Al ser preguntado por los supuestos vetos, su repuesta fue contundente "No hubo vetos. Fue una exigencia netamente técnica".

Tras confirmar que jamás tuvo indicaciones para no convocar a Natalia Gaitán, Isabella Echeverri, Yoreli Rincón y Vanessa Córdoba, dio detalles de su relación con estas jugadoras: "Ellas me escribían y yo les respondía. Sigo respondiendo a todas las jugadoras que estaban y las que no".

Abadía recalcó que la situación con Yoreli jamás estuvo relacionada con peticiones de jugadoras o directivos: "Netamente futbolístico y le hago una aclaración: jamás en mi vida he permitido que ningún dirigente, ningún jugador, representante o empresario me diga a quién tengo que llevar o poner".

Sobre la polémica y los supuestos mandatos de Álvaro González y Ramón Jesurún para no tener a estas jugadoras, Abadía respondió tajantemente: "Para nada. El día que yo permita eso me retiro del fútbol. Un grupo lo manejo yo. Ningún dirigente me ha impuesto la nómina".

Le puede interesar: Abadía 'cantó la tabla', reveló motivo de su salida y habló de falta de códigos en la selección

Por ahora, el entrenador insiste que su decisión se debió a motivos netamente futbolísticos. Sin embargo, las dudas siguen estando presentes teniendo en cuenta que las jugadoras mencionadas han tenido un buen nivel de rendimiento.