Actualizado:
Vie, 28/11/2025 - 17:58
Selección Colombia femenina: fecha y próximo rival tras el empate contra Bolivia
El equipo 'Tricolor' tendrá que esperar mucho tiempo para volver a tener acción.
La Selección Colombia femenina tuvo acción este viernes 28 de noviembre en duelo contra Bolivia por la tercera fecha de la presente edición de la Liga de Naciones de la Conmebol, torneo clasificatorio para el Mundial de Brasil 2027.
El equipo dirigido por el técnico Ángelo Marsiglia presentaba un desafío importante al visitar la altura de la ciudad de La Paz, un partido donde Colombia empezó generando opciones claras de gol con Valerin Loboa y Wendy Bonilla, sin embargo, sus remates se fueron desviados.
Después de esas llegadas, el equipo ‘Tricolor’ mostró dificultades para generar ocasiones de peligro, algo que aprovechó Bolivia con un golazo al inicio del segundo tiempo, un remate de media distancia que venció a la guardameta Katherine Tapia.
Cuando era evidente la dificultad de Colombia por llegar al arco rival, a través de una pelota quieta apareció Gabriela Rodríguez para poner el 1-1 en el marcador, aprovechando un centro al área de Bolivia parta impcatar el balón ante la salida de la arquera rival.
Lea también: [Video] Manuela Vanegas lloró durante el himno de Colombia ante Bolivia
Así fue el gol de Gabriela Rodríguez para el empate de Colombia ante Bolivia
¿Cuándo vuelve a jugar Colombia tras su partido contra Bolivia?
El conjunto cafetero volverá a tener acción en esta competencia hasta el otro año, pues en la cuarta fecha de esta Liga de Naciones femenina, la cual está pactada para disputarse el próximo martes 2 de diciembre, el seleccionado nacional tendrá jornada de descanso.
Así las cosas, el equipo de Linda Caicedo volverá a reunirse para enfrentar a Venezuela hasta el próximo viernes 10 de abril, duelo por la fecha 5 de esta competencia, que recordemos ofrece dos cupos directos al Mundial de Brasil 2027 y dos más al repechaje.
¿Por qué hay fechas de descanso en la Liga de Naciones femenina de la Conmebol?
Como la Selección de Brasil es anfitriona del próximo Mundial femenino del 2027, ‘La Canarinha’ ya tiene garantizado su cupo en el certamen orbital, así que no está disputando esta Liga de Naciones y solo 9 equipos hacen parte de él, un número impar que obliga a que las selecciones tengan una fecha de descanso durante el transcurso del torneo.
Fuente
Antena 2