Selección Colombia femenina: fecha y próximo rival tras el empate contra Bolivia

La Selección Colombia femenina tuvo acción este viernes 28 de noviembre en duelo contra Bolivia por la tercera fecha de la presente edición de la Liga de Naciones de la Conmebol, torneo clasificatorio para el Mundial de Brasil 2027.

El equipo dirigido por el técnico Ángelo Marsiglia presentaba un desafío importante al visitar la altura de la ciudad de La Paz, un partido donde Colombia empezó generando opciones claras de gol con Valerin Loboa y Wendy Bonilla, sin embargo, sus remates se fueron desviados.

Después de esas llegadas, el equipo ‘Tricolor’ mostró dificultades para generar ocasiones de peligro, algo que aprovechó Bolivia con un golazo al inicio del segundo tiempo, un remate de media distancia que venció a la guardameta Katherine Tapia.

Cuando era evidente la dificultad de Colombia por llegar al arco rival, a través de una pelota quieta apareció Gabriela Rodríguez para poner el 1-1 en el marcador, aprovechando un centro al área de Bolivia parta impcatar el balón ante la salida de la arquera rival.

