Selección Colombia femenina fue goleada por Estados Unidos en amistoso

La Selección Colombia femenina de mayores cayó goleada 0-4 ante Estados Unidos en partido amistoso que se disputó el Exploria Stadium de Orlando, Florida.

El equipo nacional, que estuvo conformado en su totalidad por futbolistas que se desempeñan a nivel local, tuvo que mediarse a una selección estadounidense que se prepara para un certamen amistoso en el que chocará con Brasil y Japón, por lo que presentó en plantilla a figuras de la talla de Megan Rapinoe, Carli Lloyd y Samantha Mewis, entre otras que hicieron parte del título del Mundo que logró en el 2019.

Durante el encuentro se notó la abismal superioridad de las norteamericanas en cuanto a aspectos técnicos de juego colectivo y físicos, características que les permitió sacar ventaja.

La apertura del marcador se registró en el cuarto minuto después de una acción rápida por la banda izquierda ofensiva de Estados Unidos. Megan Rapinoe recibió un pase filtrado recostado a la banda lateral para sorprender con un pase rastrero al punto penal en donde apareció sola y sin marca Samantha Mewis, quien son un sutil remate venció la resistencia de la portera colombiana Sandra Sepúlveda.

Con potencia física, pases rápidos y velocidad, la selección norteamericana siguió imponiendo condiciones y generando peligro sobre el arco de Sepúlveda, que fue la más destacada de Colombia con espectaculares atajadas.

El segundo tanto del encuentro llegó en el minuto 33 y tuvo como autora, nuevamente a Samantha Mewis. La mediocampista que se desempeña en el Manchester City aprovechó un balón que le bajó Carli Lloyd tras un centro largo para empujar el esférico con un sutil cabezazo.

Para los segundos 45 minutos, Estados Unidos siguió controlando la pelota y manejó a placer el ritmo del partido.

