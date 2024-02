Selección Colombia Femenina, lista para Copa de Oro: "le jugaremos de tú a tú a Brasil"

Quedan muy pocos días para que se haga oficial la primera participación de la Selección Colombia Femenina en la novedosa Copa Oro. Esta será la primera edición del certamen y el combinado nacional fue invitado por quedar subcampeón en la Copa América de 2022, así como Brasil, campeona, Argentina, tercera y Paraguay, cuarta.

Antes de viajar a Estados Unidos en donde se llevará a cabo el certamen, Ángelo Marsiglia tuvo la última rueda de prensa en la Federación Colombiana de Fútbol. Colombia enfrenta a Brasil, Panamá y a quien gane entre Haití o Puerto Rico. Sobre las brasileñas, mencionó, “vamos a enfrentar a un equipo que tiene una historia importante, no solamente en el fútbol, sino en el deporte, que nos exige a nosotros como confederación siempre, pero yo pienso que estamos preparados para jugarle tú a tú”.

Posteriormente, afirmó que es cuestión de prioridades, “en su momento yo dije que, si me dan a escoger entre prioridades, yo me quedo con los Olímpicos. ¿A qué voy? Que también lo aclaré. Si hoy en día tengo a una jugadora del 80%, yo no la utilizo para la Copa Oro, porque seguramente por hacer más vamos a hacer menos y con una lesión mucho más grave la podemos perder para los Olímpicos. Vamos a competir, vamos a competir y llegar hasta lo último”.

Sobre cómo ha llevado la preparación, explicó, “los anteriores microciclos eran muy cortos y no habíamos tenido que potenciar mucho esa idea. Hoy ya tenemos días de trabajo importantes ese estilo, lo iremos adaptando a las características de los rivales que vamos a enfrentar, porque ya hemos hecho un previo análisis de lo que es Panamá de lo que es Brasil. El tercer partido, que puede ser entre Haití y Puerto Rico, lo vamos a analizar ya dentro de la competencia, pero hasta el momento es lo que hemos venido haciendo, potenciar nuestra idea”.

De las virtudes, aseveró que, “cada línea es fuerte, y cada línea se debe trabajar con la misma intensidad, tanto a la defensiva, la línea de construcción, la línea de finalización. Pero yo caracterizo a esta Selección por ser un compacto, por ser un equipo que tiene muchas virtudes en el inicio de la construcción del juego, en la finalización, que yo pienso que es donde debemos ajustar un poquito, porque en los anteriores partidos fue algo que nos faltó.

Fuimos muy superiores al rival de la fecha pasada. De hecho, en los partidos preparatorios que tuvimos en el microciclo anterior pienso que nos faltó un poquito ese tema de la finalización, pero todas las líneas están muy bien trabajadas y seguimos ajustando en todos los detalles que podamos marcar”.