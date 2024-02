Selección Colombia Femenina: primera jugadora descartada para la Copa de Oro

Cada vez falta menos para que la Selección Colombia Femenina vaya en busca de un nuevo título. La novedosa Copa de Oro, que se disputará en Estados Unidos iniciará a partir del 20 de febrero, hasta el 10 de marzo. El elenco dirigido por Ángelo Marsiglia de manera interina, ya trabaja en Bogotá en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol en busca de prepararse para el certamen.

Así las cosas, mientras ultima detalles con sus jugadoras, Ángelo Marsiglia es realista con el panorama que viven varias futbolistas en la actualidad por sus cambios de equipos, como es el caso de Mayra Ramírez por el millonario movimiento del Levante al Chelsea, y también, un tema mucho más sensible a tener cuidado: las lesiones.

En las últimas semanas, se conoció la dura noticia de que Catalina Pérez no iba a estar en los Juegos Olímpicos, y evidentemente, se perdería la Copa de Oro. Cata sufrió una lesión en el ligamento cruzado. Sin embargo, Ángelo Marsiglia ve con positivismo la posibilidad de recuperarla para París, Francia en verano de 2024. “Esperamos una luz. Parece que hay una opción de no operar, estamos pendientes”, afirmó el estratega.

Vea también: Se prenden las alarmas: Leicy Santos sufrió una lesión antes de la Copa de Oro

Catalina Pérez no fue la única jugadora de la que se habló. Manuela Vanegas presentó una molestia en el anterior partido de la Liga F con la Real Sociedad. Ángelo se puso en contacto con la zaguera, y sacó una conclusión afortunada, pues, parece no ser grave la lesión en el tobillo. No obstante, Viviana Acosta podría ser su reemplazo, en caso de que no pueda estar en la Copa.

Leicy Santos todavía no se recupera de un golpe confirmado por el Atlético de Madrid, así como Manuela, no parece ser grave y se guarda la esperanza que la talentosa mediocampista pueda estar. Pero, Ángelo Marsiglia confirmó una baja ya asegurada. Se trata de Ana María Guzmán.

Le puede interesar: ¿Regresan las 'vetadas'?: filtran lista preliminar de la selección Colombia; hay sorpresas

Tras los últimos partidos de preparación de la Selección Colombia, Ana María Guzmán sufrió un golpe en la rodilla. La pereirana fue operada en Alemania, pero no se podrá recuperar en menos de un mes. El estratega vallecaucano fue contundente y dijo que es la primera descartada para la Copa de Oro.