Selección Colombia femenina volvió a ser goleada por Estados Unidos en amistoso

A pesar de mostrar una mejor propuesta colectiva con respecto al partido del pasado lunes, la Selección Colombia femenina de mayores volvió a ser goleada por Estados Unidos, esta ocasión con marcador de 6-0, en el segundo encuentro amistoso disputado en Orlando, Florida.

Para el compromiso de este viernes, Nelson Abadía, director técnico del combinado nacional, pudo contar con la capitana Daniela Montoya, las zagueras Carolina Arias y Diana Arias, quienes no estuvieron disponibles para el duelo pasado por haber estado en "contacto estrecho" con un caso positivo para coronavirus.

Lea también: Selección Colombia femenina fue goleada por Estados Unidos en amistoso

En lo que tiene que ver con las acciones del partido, Colombia intentó adelantar las líneas y salir con el balón dominado, pero vio como su arco fue vulnerado en el cuarto minuto. Catarina Macario, de origen brasileño, pero que defiende los colores de Estados Unidos, se benefició de un rebote luego de centro de una compañera y un mal despeje de la defensa colombiana para sorprender con un potente remate que le permitió enviar el balón al fondo de la red.

Account = 🔥 OPEN 🔥



3 minutes into her 2nd cap and in her 1st career start, @catarinamacario scores her 1st 🇺🇸 goal. pic.twitter.com/2pBvdrT0WD