Selección Colombia: goleador que está al nivel de Cristiano es 'ignorado' por Lorenzo

La figura de un goleador en cualquier equipo de fútbol es vital, un jugador capaz de definir encuentros y marcar la diferencia en la única opción de gol que tenga. Esa puede ser la diferencia entre un equipo campeón y uno que se queda en ilusiones.

Con la Copa América acercándose, las selecciones de fútbol se encuentran en la etapa crucial de preparar sus nóminas, buscando a los mejores talentos para representar a cada país en el torneo continental.

Sin embargo, en medio de este proceso, y mientras los hinchas colombianos esperan con ansias la Copa América que se inaugurará el 20 de junio, surge una situación desconcertante en torno a la Selección Colombia. Un goleador innato, que vive un presente inmejorable, corre el riesgo de no ser convocado al conjunto cafetero dado que el técnico Néstor Lorenzo no lo ha hecho participe del proceso y ha preferido otros delanteros que según las estadísticas no son tan goleadores.

Se trata del delantero de River Plate Miguel Ángel Borja. El delantero colombiano vive un momento estelar con River Plate, mostrando un nivel excepcional en cada partido.

Su reciente doblete en la victoria de River 2-0 sobre Libertad de Paraguay en la Copa Libertadores resalta su capacidad para marcar goles decisivos. El primer gol, una obra maestra donde controló magistralmente un centro y venció al arquero rival con un remate letal tras girarse rápidamente en el área. El segundo gol fue una muestra de su habilidad y precisión al definir en momentos clave, dado que se armó un gol solo rematando de media distancia.

Las increíbles cifras de Borja

Los números respaldan el talento goleador de Borja. Con 17 goles en 20 partidos en el semestre, y un total de 40 goles en 82 encuentros desde su llegada a River en 2022, Borja se ha consolidado como uno de los goleadores más prolíficos del fútbol sudamericano.

Sus estadísticas lo equiparan con figuras de renombre mundial como Erling Haaland y Cristiano Ronaldo, quienes cuentan con 19 y 18 goles respectivamente en competiciones oficiales este año.

Sin embargo, a pesar de su destacado desempeño y sus cifras impresionantes, Miguel Borja ha sido ignorado en las convocatorias de la Selección Colombia bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo. Esta omisión ha generado sorpresa y cuestionamientos por parte de aficionados y expertos en el mundo del fútbol, quienes ven en Borja un jugador clave que podría aportar su experiencia y capacidad goleadora al equipo nacional.

La decisión de no convocar a Borja plantea interrogantes sobre los criterios de selección del cuerpo técnico de la Selección Colombia. ¿Qué factores están influyendo en esta decisión? ¿Se están considerando únicamente los nombres establecidos o se está valorando el rendimiento actual de los jugadores en sus clubes? Estas son algunas de las preguntas que surgen ante esta situación y que se hacen millones de hinchas de la Selección.

A medida que se acerca la fecha en la que Lorenzo debe revelar la lista de convocados, los hinchas colombianos piden a gritos que Borja sea convocado.

