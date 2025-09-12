Selección Colombia: Jesurún reveló el DT que iba a remplazar a Lorenzo
El entrenador argentino llegó a la Tricolor en 2022.
La Selección Colombia viene de terminar tercera en las clasificatorias a la Copa del Mundo 2026, lo que le ha valido para asegurarse un cupo en el certamen y le permitió a Néstor Lorenzo asegurar su continuidad, pues no avanzar a la cita orbital habría sido la apertura de la puerta de salida.
De hecho, no habría sido la primera ocasión en que se contempló un remplazo para el entrenador argentino, pues hace casi tres años se vivió una situación similar, pese a que Lorenzo tenía muy poco en el cargo, y de haberse dado, habría sido por 'fuerza mayor'.
En 2022, año en el que Néstor Lorenzo fue anunciado como nuevo entrenador de la Selección Colombia, hubo un episodio que lo puso en la 'cuerda floja', el cual pasó por el caso Byron Castillo y la polémica que se armó junto con Ecuador y Chile.
¿Cuál fue el caso Byron Castillo?
Todo pasó porque Ecuador avanzó a la Copa del Mundo 2022, pero en el camino se conoció que su lateral derecho, Byron Castillo, en realidad había nacido en Colombia y jugaba con documentos falsos; en consecuencia, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile demandó con el fin de que FIFA descalificara a la Tri, y en ese caso, se abrió la posibilidad que la Roja o Colombia fueran al Mundial en su lugar.
Reinaldo Rueda pudo volver a la Selección Colombia en remplazo de Néstor Lorenzo
Así, la Federación Colombiana de Fútbol se puso al tanto, y llegó a contemplar seriamente la destitución de Néstor Lorenzo y el regreso de Reinaldo Rueda como seleccionador nacional. No era una opción, era una obligación, estipulada en un contrato.
Si bien Lorenzo apenas había dirigido a la Tricolor en tres partidos amistosos hasta entonces (todos con victoria), debía ser destituido y la FCF tendría que haber devuelto al cargo a Reinaldo Rueda en caso de avanzar al Mundial, pues estaba en el contrato que se había firmado en determinado momento con el vallecaucano.
Con Reinaldo Rueda -DT que fue remplazado por Lorenzo a mediados de 2022- había una cláusula en el contrato, que indicaba que si clasificaba al Mundial de Catar, su contrato tendría que ser renovado; y ante la posibilidad de acudir en lugar de Ecuador, la medida pudo hacerse efectiva.
No obstante, la FIFA resolvió sancionar a Ecuador con una multa y tres puntos negativos en las Eliminatorias al Mundial 2026, razón por la cual en estas clasificatorias iniciaron con -3 en la tabla de posiciones. En ese caso, la Tri fue a la Qatar 2022 y la FCF no tuvo que devolver a Reinaldo Rueda a su cargo.
Carlos Antonio reveló que Reinaldo Rueda iba a volver a la Selección Colombia
En Antena 2 y Win Sports, este viernes 12 de septiembre, Carlos Antonio expuso el caso: "Después de la Eliminación a Qatar, a raíz del tema de Ecuador y Chile (Byron Castillo), se llegó a pensar que iban a eliminar una de esas selecciones y subía Colombia. A mí me dijo el mismo presidente de la Federación (Ramón Jesurún), 'si se llega a dar la eliminación de Ecuador y nos suben a nosotros, me toca decirle a Reinaldo (Rueda) que vuelva porque en el contrato estaba que si el equipo iba al Mundial automáticamente se renovaba su contrato'".