Selección Colombia: Jesurún reveló el DT que iba a remplazar a Lorenzo

La Selección Colombia viene de terminar tercera en las clasificatorias a la Copa del Mundo 2026, lo que le ha valido para asegurarse un cupo en el certamen y le permitió a Néstor Lorenzo asegurar su continuidad, pues no avanzar a la cita orbital habría sido la apertura de la puerta de salida.

De hecho, no habría sido la primera ocasión en que se contempló un remplazo para el entrenador argentino, pues hace casi tres años se vivió una situación similar, pese a que Lorenzo tenía muy poco en el cargo, y de haberse dado, habría sido por 'fuerza mayor'.

En 2022, año en el que Néstor Lorenzo fue anunciado como nuevo entrenador de la Selección Colombia, hubo un episodio que lo puso en la 'cuerda floja', el cual pasó por el caso Byron Castillo y la polémica que se armó junto con Ecuador y Chile.

¿Cuál fue el caso Byron Castillo?

Todo pasó porque Ecuador avanzó a la Copa del Mundo 2022, pero en el camino se conoció que su lateral derecho, Byron Castillo, en realidad había nacido en Colombia y jugaba con documentos falsos; en consecuencia, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile demandó con el fin de que FIFA descalificara a la Tri, y en ese caso, se abrió la posibilidad que la Roja o Colombia fueran al Mundial en su lugar.