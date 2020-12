Selección Colombia: Jesurún reveló cuántos son los candidatos que hay para reemplazar a Queiroz

Se confirmó en la noche del pasado martes 1 de diciembre la salida del entrenador Carlos Queiroz de la dirección técnica de la Selección Colombia después de los malos resultados obtenidos por el combinado nacional en la jornada de Eliminatoria de noviembre al caer por goleada 0-3 ante Uruguay y 1-6 ante Ecuador.

Tras conocerse la destitución, Ramón Jesurún aseguró en entrevista con LA FM que a partir de la fecha el Comité Ejecutivo de la FCF empezará la búsqueda de un nuevo estratega con ciertas características.

"Es válido que la gente comience a especular, a partir de hoy empezaremos a trabajar en la posibilidad de buscar el técnico que mejor se acomode a nuestro criterio. La Eliminatoria está cruda, faltan 14 fechas. Buscaremos a una persona que consideremos sea la adecuada, que conozca nuestro grupo, nuestros jugadores. Esa persona escogida nos debe cumplir con los objetivos que es volver a la Copa del Mundo", indicó.

Por otro lado, el directivo manifestó que no si bien no se atreve a decir el nombre de un candidato, sí aclaró que hay dos candidatos.

"Cualquiera puede ser una opción, debe ser una persona que tenga experiencia. Yo quisiera abstenerme de hablar o utilizar nombres por que en un momento indeterminado podemos generar una expectativa o frustrar alguna contratación. Tenemos que tener mucha tranquilidad. Pero haremos todos los intentos de buscar al mejor dentro de lo que está disponible, lo que está en el mercado y que conozca el fútbol colombiano", dijo.

Seguidamente, Jesurún afirmó que ya hay dos posibilidades para empezar a negociar.

"Ya tenemos uno o dos nombres para empezar esa posibilidad. Lo ideal para todos es que tiene que ser colombiano, pero no podemos tener camisa de fuerza. Miraremos dentro del mercado lo que hay y a lo que podemos tener acceso", puntualizó.

Ramón Jesurún aseveró que no ha hablado con ningún estratega y aclaró que espera anunciar al nuevo técnico en el arranque del 2021.

"No he hablado con ningún técnico he recibido decenas de nombres, hojas de vida, de todas partes del planeta, pero solo hasta el momento de hoy empezaremos a trabajar; seguramente tendremos técnico antes de la próxima fecha de Eliminatorias. Lo ideal es arrancar el próximo año con nuevo estratega", indicó.