Selección Colombia: jugador acusado del cajón a Queiroz rompió el silencio

Para nadie es un secreto que la selección Colombia vive un buen momento de la mano de Néstor Lorenzo, pues el cuadro cafetero consiguió llegar a la final de una Copa América, además de ser segundo, de momento, de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Sin duda, parte de este proceso se centra en la convocatoria de nuevos jugadores que junto a los más experimentados han conseguido crear un equipo competitivo, pero esto lleva a que varias estrellas se queden fuera del proceso.

Este es el caso de Luis Fernando Muriel, pues el delantero no ha vuelto a ser parte de la selección desde marzo de 2022 y ahora, desde una visión más alejada del cuadro cafetero se atrevió a hablar sobre el proceso que vive Colombia.

"A estos chicos lo único que les podría decir es que mantengan esa unión y fuerza de grupo que es la que permite conseguir los resultados. El éxito de los procesos ha sido eso. Cuando hay un equipo fuerte", destacó.

Del mismo modo, el atacante del Orlando City de la MLS habló sobre su polémico paso por la selección y las críticas.

"Dejar de un lado cualquier comentario negativo que puede venir de afuera, yo lo sufrí bastante, lo sufrimos en varias épocas. De mí decían cantidad de cosas. Hasta ahora me siguen acusando de haber hecho cajón y yo en la la Selección tenía menos peso que nojoda… Y me acusaron cuando perdimos ante Ecuador".

Además, Muriel destacó el trabajo de Jhon Córdoba y castigó el comportamiento de cierta parte de la afición al no apoyar a un jugador por su rendimiento en un partido.

"Me di cuenta en esta doble fecha con Jhon Córdoba, pasaron estos dos partidos que no pudo marcar con Bolivia, que no pudo marcar ante Chile y la gente ya empieza, pero cuando estaba la Copa América era nuestro tanque, nuestro delantero y esas cosas hacen que el jugador pierda confianza y eso no sirve (…) Toda critica constructiva tomarla".