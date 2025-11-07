Selección Colombia: las tres sorpresas en la convocatoria de noviembre

Este viernes 7 de noviembre se dio a conocer el listado de 26 jugadores que el técnico Néstor Lorenzo ha convocado a la Selección Colombia para los partidos de la fecha FIFA de noviembre, donde aparecen nombres que causan cierta sorpresa.

Como ya viene siendo costumbre, el técnico argentino vuelve a incluir sorpresas en su convocatoria, donde aparecen jugadores que no habían sido llamados para los partidos contra México y Canadá.

