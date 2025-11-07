Actualizado:
Vie, 07/11/2025 - 10:13
Selección Colombia: las tres sorpresas en la convocatoria de noviembre
El equipo de Néstor Lorenzo jugará contra Nueva Zelanda y Australia.
Este viernes 7 de noviembre se dio a conocer el listado de 26 jugadores que el técnico Néstor Lorenzo ha convocado a la Selección Colombia para los partidos de la fecha FIFA de noviembre, donde aparecen nombres que causan cierta sorpresa.
Como ya viene siendo costumbre, el técnico argentino vuelve a incluir sorpresas en su convocatoria, donde aparecen jugadores que no habían sido llamados para los partidos contra México y Canadá.
Lea también: Las tres grandes ausencias de la convocatoria de Colombia para los amistosos
En otras noticias: Luis Díaz no está nominado a los premios The Best 2025
Las tres grandes sorpresas en la nueva convocatoria de la Selección Colombia
Es el caso del delantero Carlos Andrés Gómez y el defensor Carlos Cuesta, jugadores que en el pasado mercado de fichajes dejaron el fútbol del Viejo Continente (Rennes y Galatasaray, respectivamente) para sumar experiencia en el Vasco da Gama de Brasil, ambos en condición de préstamo.
Sus actuaciones han sido destacadas en el fútbol brasileño y Néstor Lorenzo ha valorado eso con su inclusión en la convocatoria, un listado donde también aparece el mediocampista Gustavo Puerta (exjugador del Bayer Leverkusen), quien también estrenó equipo hace poco y ahora juega en el Racing de Santander de la Segunda División de España.
Lorenzo apuesta por jugadores con proceso en la Selección Colombia
Con el listado de las últimas convocatorias se van perfilando los jugadores que podrían ser tenidos en cuenta por el entrenador argentino para el Mundial 2026, en esta ocasión, se decantó por jugadores que ya habían vestido la camiseta ‘Tricolor’, caracterizados por su juventud y potencial.
Es curioso el caso de estos tres jugadores que se mencionaron como sorpresas, pues todos estrenaron nuevo equipo en el pasado mercado de fichajes y buscaban tener más minutos para demostrar sus capacidades, algo que han venido aplicando y que ya tiene sus réditos.
Fuente
Antena 2