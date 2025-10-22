Actualizado:
Selección Colombia: Leicy Santos reveló como ganarle a Perú y Ecuador
La Tricolor luchará por ganarse una plaza en la cita orbital de 2027.
La Selección Colombia Femenina ya piensa en su debut en la Liga de Naciones de la Conmebol, torneo que servirá como clasificatorio al Mundial de Brasil 2027. El equipo dirigido por Ángelo Marsiglia por ahora se enfocará en los duelos frente a Perú el 24 de octubre en Medellín, y ante Ecuador el 28 en Quito.
Declaraciones de Leicy Santos previo al debut de Colombia por Liga de Naciones
Leicy Santos, referente del combinado nacional, habló con Deportes RCN sobre la importancia de esta nueva competencia y el compromiso que representa para el grupo. “Cada partido ahora cuenta. Antes jugábamos en las fechas FIFA para prepararnos para algo, y ahora nos jugamos en cada partido esa clasificación al Mundial”.
La volante insistió en que el equipo asumirá este reto con la mayor seriedad posible. “Se toma de la manera más responsable. Hay que estar lo más concentradas posible”, añadió Santos, quien se perfila como una de las líderes en este nuevo torneo del equipo nacional.
De igual forma, Leicy fue clara sobre la ambición con la que afrontarán esta Liga. “La Selección Colombia siempre va a intentar buscar esos resultados. Hay que salir a ganar en nuestro país”, puntualizó, refiriéndose al duelo inicial frente a Perú en el Estadio Atanasio Girardot.
Sobre los contrincantes, la jugadora aseguró que tanto Perú como Ecuador representan desafíos importantes. “Son rivales que al final tienen el mismo objetivo que nosotras”, comentó, resaltando la paridad competitiva en esta nueva edición del torneo continental.
Santos también se refirió al estilo de juego que espera desarrollar la Tricolor en ambos encuentros. “En los dos partidos podemos tener bastante dominio del balón”, afirmó, destacando la importancia de mantener la posesión y la iniciativa.
En cuanto a Ecuador, Leicy advirtió sobre su intensidad y propuesta ofensiva. La futbolista del Washington Spirit comentó que la Tri “es un rival muy ofensivo, vertical, agresivo e intenso”, explicó, reconociendo que será un compromiso exigente en Quito.
¿Cómo ver los partidos de Selección Colombia en la Liga de Naciones Femenina?
Los partidos de la Selección Colombia Femenina en la Liga de Naciones de la Conmebol se podrán ver por Canal RCN y RCN App, y sus emociones se podrán seguir por Antena2.com.
