Selección Colombia: Leicy Santos reveló como ganarle a Perú y Ecuador

La Selección Colombia Femenina ya piensa en su debut en la Liga de Naciones de la Conmebol, torneo que servirá como clasificatorio al Mundial de Brasil 2027. El equipo dirigido por Ángelo Marsiglia por ahora se enfocará en los duelos frente a Perú el 24 de octubre en Medellín, y ante Ecuador el 28 en Quito.

Puede leer: Liga Betplay: tres equipos que podrían quedar eliminados en la fecha 17

Declaraciones de Leicy Santos previo al debut de Colombia por Liga de Naciones

Leicy Santos, referente del combinado nacional, habló con Deportes RCN sobre la importancia de esta nueva competencia y el compromiso que representa para el grupo. “Cada partido ahora cuenta. Antes jugábamos en las fechas FIFA para prepararnos para algo, y ahora nos jugamos en cada partido esa clasificación al Mundial”.

La volante insistió en que el equipo asumirá este reto con la mayor seriedad posible. “Se toma de la manera más responsable. Hay que estar lo más concentradas posible”, añadió Santos, quien se perfila como una de las líderes en este nuevo torneo del equipo nacional.

De igual forma, Leicy fue clara sobre la ambición con la que afrontarán esta Liga. “La Selección Colombia siempre va a intentar buscar esos resultados. Hay que salir a ganar en nuestro país”, puntualizó, refiriéndose al duelo inicial frente a Perú en el Estadio Atanasio Girardot.