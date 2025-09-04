Selección Colombia: los 6 futbolistas que jugarían su último partido de Eliminatoria en Barranquilla

La Selección Colombia recibe este jueves 4 de septiembre al seleccionado de Bolivia en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla en partido válido por la fecha 17 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

El equipo nacional afronta el compromiso con la obligación de acabar con la mala racha de seis jornadas sin victoria en el clasificatorio y con la meta de lograr un resultado positivo para asegurar el boleto directo al Mundial.