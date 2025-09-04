Actualizado:
Jue, 04/09/2025 - 09:16
Selección Colombia: los 6 futbolistas que jugarían su último partido de Eliminatoria en Barranquilla
Colombia recibe este jueves 4 de septiembre a Bolivia en Barranquilla.
La Selección Colombia recibe este jueves 4 de septiembre al seleccionado de Bolivia en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla en partido válido por la fecha 17 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026.
El equipo nacional afronta el compromiso con la obligación de acabar con la mala racha de seis jornadas sin victoria en el clasificatorio y con la meta de lograr un resultado positivo para asegurar el boleto directo al Mundial.
6 futbolistas jugarían su último partido de Eliminatoria en Barranquilla
La jornada de este jueves 4 de septiembre podría ser emotiva en la Selección Colombia y en los aficionados del equipo nacional, ya que el duelo frente a Bolivia sería el último de varios futbolistas en condición de local en una Eliminatoria.
Teniendo en cuenta la edad y los objetivos a futuro, jugadores como David Ospina (37 años), Camilo Vargas (36 años), Santiago Arias (33 años), Johan Mojica (33 años) James Rodríguez (34 años) y Dayro Moreno (39 años) se despedirían de Barranquilla y del estadio Metropolitano en un partido oficial por Eliminatoria.
Estos jugadores no dejarían de vestir la camiseta de la Selección Colombia, ya que seguirían en competencia en sus respectivos clubes con el objetivo de ser parte de la lista de Néstor Lorenzo que disputará en 2026 la Copa del Mundo de la FIFA.
Incluso, James Rodríguez ha asegurado en repetidas ocasiones que entre sus objetivos deportivos está el de defender el tricolor nacional en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México y posteriormente analizará su futuro.
