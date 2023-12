Mackalister Silva festejó su llegada a la selección: comparó a Lorenzo y Gamero

La Selección Colombia se alista para lo que serán sus dos encuentros amistosos en Estados Unidos. El combinado nacional tendrá dos compromisos ante Venezuela y México y contará con la participación de varios jugadores del FPC entre los que destaca Macalister Silva.

El combinado tricolor decidió llamar a varios jugadores de la Liga Betplay y uno de los llamados fue el capitán de Millonarios. El jugador del cuadro capitalino aprovechó para hacer varias reflexiones sobre lo que es su llegada a la selección.

Para el mediocampista bogotano es una oportunidad de tener acceso a una posible participación en los juegos oficiales. En sus primeras declaraciones vestido como jugador de la selección, el futbolista hizo una comparación entre Lorenzo y Gamero.

"Lo que busca el profe Lorenzo en la selección es muy similar a lo que el profe Gamero busca en Millonarios: Buscar el arco contrario, ser propositivo, etc. Hoy me convocan porque no he dejado de trabajar", dijo inicialmente el futbolista.