Selección Colombia: ¿Por qué no convocaron a Jhon Arias para amistosos?

¿Qué pasó con Jhon Arias?

Por otro lado, en la convocatoria se destaca la ausencia del mediocampista ofensivo Jhon Adolfo Arias, quien ha sido un habitual citado y además ha sumado minutos importantes en la Selección Colombia.

Sin embargo, el no llamado de Arias se podría justificar por el momento que está viviendo en su club Wolverhampton Wanderers Football Club, en donde se ha ganado poco a poco un lugar como titular.

Recientemente, el propio futbolista colombiano aseguró que en las últimas semanas se ha sentido muy bien en los Wolves y estaría muy cerca de alcanzar su mejor versión.

Ante esta situación, Jhon Arias habría llegado a un acuerdo con Néstor Lorenzo para no ser citado y permitir que continúe su proceso en la Premier League.

"Me siento bien. Me siento mejor con el equipo, con las ideas del entrenador. Creo que estoy alcanzando mi mejor versión y es importante para mí", dijo Arias en diálogo con el portal oficial de los Wolves.