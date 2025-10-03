Actualizado:
Vie, 03/10/2025 - 09:18
Selección Colombia: ¿Por qué no convocaron a Jhon Arias para amistosos?
La Selección Colombia enfrentará a México y Canadá en la fecha FIFA de octubre.
Se conoció este viernes 3 de octubre la convocatoria de la Selección Colombia para disputar los partidos amistosos contra México y Canadá los próximos 11 y 14 de octubre, respectivamente.
Los compromisos, que servirán de preparación para el director técnico Néstor Lorenzo de cara a lo que será la Copa del Mundo de 2025, se desarrollarán en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, y en el Red Bull Arena de New Jersey.
Sorpresas en la lista de Colombia
En la lista de 25 jugadores convocados por Néstor Lorenzo hay algunas novedades, teniendo en cuenta la presencia de futbolistas que no hicieron parte de la última doble jornada de la Eliminatoria.
Al ser duelos de preparación, el entrenador nacional pretendería ver en concentración y en competencia con la camiseta de la Selección Colombia a algunos jugadores no han tenido la oportunidad de figuras.
Es el caso de nombres como los de Álvaro Montero, Yáser Asprilla, Kevin Serna, Juan Camilo Hernández y Johan Carbonero, que no han sido considerados recientemente en las convocatorias.
¿Qué pasó con Jhon Arias?
Por otro lado, en la convocatoria se destaca la ausencia del mediocampista ofensivo Jhon Adolfo Arias, quien ha sido un habitual citado y además ha sumado minutos importantes en la Selección Colombia.
Sin embargo, el no llamado de Arias se podría justificar por el momento que está viviendo en su club Wolverhampton Wanderers Football Club, en donde se ha ganado poco a poco un lugar como titular.
Recientemente, el propio futbolista colombiano aseguró que en las últimas semanas se ha sentido muy bien en los Wolves y estaría muy cerca de alcanzar su mejor versión.
Ante esta situación, Jhon Arias habría llegado a un acuerdo con Néstor Lorenzo para no ser citado y permitir que continúe su proceso en la Premier League.
"Me siento bien. Me siento mejor con el equipo, con las ideas del entrenador. Creo que estoy alcanzando mi mejor versión y es importante para mí", dijo Arias en diálogo con el portal oficial de los Wolves.
Convocatoria completa de Colombia Vs México y Canadá
Arqueros: David Ospina, Kevin Mier y Álvaro Montero.
Defensas: Jhon Lucumí, Daniel Muñoz, Yerry Mina, Yerson Mosquera, Dávinson Sánchez, Andrés Román, Johan Mojica y Álvaro Angulo.
Mediocampistas: Kevin Castaño, James Rodríguez, Richard Ríos, Jefferson Lerma, Juan Camilo Portilla, Juan Fernando Quintero, Yáser Asprilla, Jaminton Campaz, Kevin Serna.
Delanteros: Luis Díaz, Luis Suárez, Juan Camilo Hernández, Rafael Santos Borré y Johan Carbonero.
Fuente
Antena 2