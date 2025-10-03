Actualizado:
Vie, 03/10/2025 - 14:49
Selección Colombia: ¿Por qué no convocaron a Jorge Carrascal para los amistosos?
El mediocampista viene haciendo una campaña destacada con Flamengo.
La Selección Colombia anunció su convocatoria para los partidos de la fecha FIFA del mes de octubre ante México y Canadá. La tricolor contará con la base de futbolistas que cerró las Eliminatorias al 2026 en los partidos ante Bolivia y Venezuela. Sin embargo, hubo varios nombres que pesaron por su ausencia.
Dentro de los jugadores no llamados por Néstor Lorenzo, uno de los nombres que hizo falta para un gran sector de la prensa y la afición fue el de Jorge Carrascal. El mediocampista que viene haciendo una campaña brillante en los últimos partidos con Flamengo se quedó fuera del llamado y ya se han revelado las razones de esa decisión.
Carrascal afuera por decisión mutua
Según lo revelado por el periodista Francisco Vélez en el programa 'La FM Más Fútbol', el jugador del elenco brasilero no fue llamado por el combinado nacional como una decisión mutua por parte del equipo cafetero y de Flamengo. Aunque el ex Millonarios se perfilaba para estar en el listado de los amistosos de octubre, la idea es afianzar su adaptación.
"Lo de Carrascal sería algo concertado. Motivo; Flamengo está en Copa Libertadores y Carrascal y el técnico han sentido que es un jugador que ya se incrustó en la manera de jugar del equipo. Se habría concertado que se quedará en Flamengo por lo menos en estos dos partidos", apuntó Vélez en referencia al tema del cartagenero.
Tras lo comentado por el periodista, se espera que el jugador pueda seguir mostrando su crecimiento en el elenco carioca. Carrascal se ha ganado la confianza de Felipe Luis y pasó de llegar como una simple opción a ganarse un lugar en la titular del 'mengao'.
Por ahora, Carrascal integra la lista de jugadores que podrían tener una nueva oportunidad con la Selección Colombia en los amistosos de noviembre. Cabe recordar que el combinado nacional cerrará su actividad del 2025 enfrentando a Nigeria y Nueva Zelanda a mediados del siguiente mes.
