Selección Colombia: primer elegido de Lorenzo para debutar ante México
Colombia jugará ante México el próximo sábado 11 de octubre en los Estados Unidos.
La Selección Colombia se alista para lo que serán los partidos amistosos de la fecha FIFA del mes de octubre ante México y Canadá. El cuadro comandado por Néstor Lorenzo anunció su lista de convocados y ya se destaca la presencia de un par de futbolistas que podrían sumar sus primeros minutos por la tricolor.
Dos jugadores se perfilan para sumar su estreno con el combinado nacional. Kevin Serna y Johan Carbonero fueron citados por el elenco cafetero y se podrían tener su estreno en el compromiso ante los mexicanos. Allí, Lorenzo apostaría por uno de los 'nuevos' en el combinado nacional.
CONVOCATORIA DE COLOMBIA; LA ÚLTIMA OPORTUNIDAD
Desde el entorno del equipo colombiano se habla de que el entrenador argentino apostaría por variantes importantes ante los mexicanos. Uno de los jugadores que tendría Lorenzo listo para incluir en las alternativas de la segunda parte sería Kevin Serna.
El mediocampista que surgió en el fútbol peruano y ahora milita en Fluminense es uno de los más esperados desde hace meses por la afición y la prensa especializada para verlo en la Selección. Para el nacido en Popayán es una oportunidad clave en su carrera.
Serna se ha convertido en el eje de juego del Flu tras la marcha del colombiano Jhon Arias rumbo al Wolverhampton en la Premier League. Por ello, ahora en la tricolor se espera que el jugador con pasado en Alianza Lima pueda dar notas de su talento, que ya ha demostrado en Brasil.
Néstor Lorenzo sabe qué tener variantes en el centro del campo, es clave de cara a consolidar el equipo para el Mundial 2026. El entrenador sabe que el volante que juega en suelo brasilero puede ser un revulsivo para cuando el equipo necesite un equilibrio en la generación de juego.
