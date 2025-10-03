Actualizado:
Vie, 03/10/2025 - 18:10
Selección Colombia: primera pelea abierta por un cupo en el Mundial 2026
El arco tricolor tiene varios candidatos y solo tres futbolistas serán los elegidos para viajar a la cita orbital.
A nueve meses del inicio del Mundial de 2026, la Selección Colombia entra en un tramo definitivo de preparación. Néstor Lorenzo, director técnico del combinado cafetero, anunció la lista de convocados para los amistosos de noviembre frente a México y Canadá, y aunque la nómina presentó varias certezas, también dejó un punto clave sin resolver: definir quién será el tercer arquero de la tricolor en la cita planetaria.
Lea también: Selección Colombia: ¿Por qué no convocaron a Jorge Carrascal para los amistosos?
En principio, no hay discusión sobre la primera opción bajo los tres palos. Camilo Vargas, actual guardameta del Atlas de México, mantiene su lugar como dueño indiscutible del arco colombiano. El bogotano se ha ganado la confianza del cuerpo técnico con actuaciones seguras y un liderazgo que trasciende lo futbolístico. A pesar de no haber sido convocado en esta oportunidad, su nombre está fijo en la carpeta de Lorenzo.
En otras noticias
CONVOCATORIA DE COLOMBIA; LA ÚLTIMA OPORTUNIDAD
La otra pieza del rompecabezas es David Ospina, histórico de la Selección y figura en mundiales anteriores. Aunque su presente deportivo se ha visto marcado por lesiones y altibajos, todo apunta a que el entrenador lo tendrá en cuenta para aportar su experiencia y jerarquía en un torneo que exige serenidad y confianza en momentos de presión máxima. Con Vargas y Ospina prácticamente confirmados, el dilema se centra en la tercera casilla.
El debate se abre entre Álvaro Montero y Kevin Mier, dos porteros que representan la nueva generación de arqueros colombianos. El primero, recientemente transferido de Millonarios a Vélez Sársfield en Argentina, atraviesa una etapa crucial para consolidar su carrera internacional. Su seguridad en el juego aéreo y capacidad de reacción lo han puesto en el radar de Lorenzo, quien sigue de cerca su adaptación en el fútbol gaucho.
Por su parte, Mier, actual guardameta del Cruz Azul en México, es un arquero con reflejos notables y experiencia en competiciones de alto nivel en México. El santandereano ya ha sido recurrente en convocatorias recientes y tiene la ventaja de conocer bien la dinámica del grupo, lo que podría inclinar la balanza a su favor. Sin embargo, la regularidad en su club y la capacidad de sostener un nivel competitivo marcarán la diferencia en la decisión final.
Lorenzo, consciente de que un Mundial no admite improvisaciones, ha dejado claro que la constancia en los equipos de origen y el rendimiento en los amistosos serán determinantes para resolver este pulso. “Ambos tienen condiciones para estar en la Selección, pero dependerá de cómo lleguen en lo futbolístico y en lo mental a la cita”, ha expresado el estratega en varias oportunidades.
El escenario para definir esta batalla empieza ahora. Los próximos compromisos de la Tricolor, junto con el rendimiento semanal de Mier y Montero en sus respectivas ligas, funcionarán como un examen previo. Colombia, que sueña con ser protagonista en Norteamérica, sabe que detrás de cada detalle puede estar la diferencia entre avanzar o quedarse en el camino.
Le puede interesar. Por fin se le dio a Kevin Serna: Merecida convocatoria con la selección Colombia
La carrera está abierta y tanto Mier como Montero lo saben. De aquí a junio de 2026, su lucha será por convencer a Lorenzo de que tienen lo necesario para blindar el arco cafetero en caso de ser requeridos. La disputa en el arco será una de las tantas que habrá por un lugar en la lista definitiva del combinado nacional para la Copa del Mundo.
Fuente
Antena 2