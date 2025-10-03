Selección Colombia: primera pelea abierta por un cupo en el Mundial 2026

La otra pieza del rompecabezas es David Ospina, histórico de la Selección y figura en mundiales anteriores. Aunque su presente deportivo se ha visto marcado por lesiones y altibajos, todo apunta a que el entrenador lo tendrá en cuenta para aportar su experiencia y jerarquía en un torneo que exige serenidad y confianza en momentos de presión máxima. Con Vargas y Ospina prácticamente confirmados, el dilema se centra en la tercera casilla.

El debate se abre entre Álvaro Montero y Kevin Mier, dos porteros que representan la nueva generación de arqueros colombianos. El primero, recientemente transferido de Millonarios a Vélez Sársfield en Argentina, atraviesa una etapa crucial para consolidar su carrera internacional. Su seguridad en el juego aéreo y capacidad de reacción lo han puesto en el radar de Lorenzo, quien sigue de cerca su adaptación en el fútbol gaucho.

Por su parte, Mier, actual guardameta del Cruz Azul en México, es un arquero con reflejos notables y experiencia en competiciones de alto nivel en México. El santandereano ya ha sido recurrente en convocatorias recientes y tiene la ventaja de conocer bien la dinámica del grupo, lo que podría inclinar la balanza a su favor. Sin embargo, la regularidad en su club y la capacidad de sostener un nivel competitivo marcarán la diferencia en la decisión final.

Lorenzo, consciente de que un Mundial no admite improvisaciones, ha dejado claro que la constancia en los equipos de origen y el rendimiento en los amistosos serán determinantes para resolver este pulso. “Ambos tienen condiciones para estar en la Selección, pero dependerá de cómo lleguen en lo futbolístico y en lo mental a la cita”, ha expresado el estratega en varias oportunidades.