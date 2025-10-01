Actualizado:
Selección Colombia respira: volante entrena con normalidad tras susto por lesión
Mediocampista de la Selección Colombia regresa a entrenamientos tras haber encendido las alarmas por presunta lesión.
Un nuevo sueño mundialista está a punto de iniciar para la Selección Colombia tras haber conseguido la clasificación directa en las eliminatorias sudamericanas al quedar en la tercera casilla con una excepcional participación en las últimas jornadas de la competencia.
El equipo comandado por Néstor Lorenzo ahora deberá enfocarse en el camino rumbo al Mundial, en el cual vendrán una serie de partidos amistosos que le servirán al estratega argentino para ir ultimando detalles en cuanto a la conformación de la plantilla que llevará al certamen mundialista y en donde se espera ver a Gustavo Puerta, quien habría encendido las alarmas tras un golpe que sufrió en Racing de Santander, pero cualquier señal de gravedad ya fue descartada.
Néstor Lorenzo podría contar con Gustavo Puerta para los amistosos de Colombia
Se acorta el tiempo para volver a disfrutar de una de las competencias deportivas más importantes en el mundo y en donde la Selección de Colombia tendrá gran protagonismo, por lo que se deben empezar a prepara de la mejor manera para dejar una buena imagen en la competencia con una serie de partidos amistosos.
Colombia está próximo a jugar dos partidos contra México y Canadá en la fecha FIFA de octubre, dos oportunidades para que Néstor Lorenzo comience a rotar la plantilla de jugadores que estuvo en las eliminatorias e ir examinando nuevas opciones de jugadores que puedan aportar para el Mundial, tal como llega a ser el caso de Gustavo Puerta.
El mediocampista de 22 años llegó en el semestre de clausura de la temporada 2025 a la segunda división de España para vestir los colores de Racing de Santander. Recientemente había preocupado al club y a la 'tricolor' tras confirmarse un golpe que lo dejó sin acción en los entrenamientos, pero el cual no es de gravedad, por lo que puede volver a jugar con normalidad y se espera verlo en el duelo contra Málaga el domingo 5 de octubre.
🚨 Gustavo Puerta, jugador de Racing de Santander 🇪🇸, entrena con normalidad tras el golpe que sufrió la semana anterior.— Julián Capera (@JulianCaperaB) October 1, 2025
Está disponible para el partido del próximo domingo ante Málaga. pic.twitter.com/uOv7ve2GTI
¿Cómo le ha ido a Gustavo Puerta en Racing de Santander?
Tras una exitosa participación en Inglaterra con Hull City, Gustavo Puerta se convirtió en nuevo jugador de Racing de Santander en la temporada 2025/26 y ya ha podido disputar tres partidos, más de 200 minutos dentro del terreno de juego en los cuales ya se reportó con su primer gol.
