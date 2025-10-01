Selección Colombia respira: volante entrena con normalidad tras susto por lesión

Un nuevo sueño mundialista está a punto de iniciar para la Selección Colombia tras haber conseguido la clasificación directa en las eliminatorias sudamericanas al quedar en la tercera casilla con una excepcional participación en las últimas jornadas de la competencia.

El equipo comandado por Néstor Lorenzo ahora deberá enfocarse en el camino rumbo al Mundial, en el cual vendrán una serie de partidos amistosos que le servirán al estratega argentino para ir ultimando detalles en cuanto a la conformación de la plantilla que llevará al certamen mundialista y en donde se espera ver a Gustavo Puerta, quien habría encendido las alarmas tras un golpe que sufrió en Racing de Santander, pero cualquier señal de gravedad ya fue descartada.

Le puede interesar: Colombia tendría cambios para el Mundial Sub 20: DT lo confirmó

Néstor Lorenzo podría contar con Gustavo Puerta para los amistosos de Colombia

Se acorta el tiempo para volver a disfrutar de una de las competencias deportivas más importantes en el mundo y en donde la Selección de Colombia tendrá gran protagonismo, por lo que se deben empezar a prepara de la mejor manera para dejar una buena imagen en la competencia con una serie de partidos amistosos.

Colombia está próximo a jugar dos partidos contra México y Canadá en la fecha FIFA de octubre, dos oportunidades para que Néstor Lorenzo comience a rotar la plantilla de jugadores que estuvo en las eliminatorias e ir examinando nuevas opciones de jugadores que puedan aportar para el Mundial, tal como llega a ser el caso de Gustavo Puerta.