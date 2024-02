Selección Colombia: revelaron la verdadera razón por la que Mayra NO fue convocada

En la mañana de este viernes se conoció la lista de las jugadoras convocadas por Ángelo Marsiglia para disputar la Copa Oro Femenina, misma que tendrá inicio a finales de febrero.

Dentro de la lista de jugadoras llamadas, hubo varias ausencias y entre ellas aparece Mayra Ramírez, la delantera que recientemente fichó por el Chelsea de Inglaterra.

Se sabe que esta jugadora no se encuentra lesionada, por eso llamó mucho la atención su ausencia, pero en las últimas horas, y tras conocer la lista, se reveló la verdadera razón por la que no asistirá.

Según varias fuentes, Mayra no podrá disputar este torneo porque su equipo no la prestó, ya que tiene una fuerte obligación de ayudar a su club en las fases finales de la Champions League Femenina que se jugarán por los mimos días, por eso finalmente no pudo entrar a la lista de convocadas.

Esto es la muestra clara de que Mayra se convirtió en una ficha clave para su equipo, el cual se proclama como uno de los clubes femeninos más importantes del mundo.

Con el panorama claro, se puede decir que Marsiglia, técnico interino de esta selección, llamó a Diana Celis para cubrir la ausencia de la delantera del Chelsea, que en la última edición del Mundial era titular indiscutible, por eso deja un vacío importante en la selección que disputará esta relevante cita internacional.