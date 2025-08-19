Selección Colombia sorprenderá con nuevo color en uniforme para el Mundial: detalles

La Selección Colombia está muy cerca de asegurar su clasificación a la Copa del Mundo de 2026. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo conseguiría el boleto el próximo 4 de septiembre cuando reciba en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla a Bolivia en duelo válido por la fecha 17 de la Eliminatoria.

Teniendo en cuenta que la participación de Colombia en el Mundial está casi segura, en las últimas horas se dio a conocer el nuevo uniforme que tendría el seleccionado colombiano y el cual se estrenaría en noviembre.