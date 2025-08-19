Actualizado:
Mar, 19/08/2025 - 13:58
Selección Colombia sorprenderá con nuevo color en uniforme para el Mundial: detalles
El equipo nacional cambiará su indumentaria para la Copa del Mundo de 2026.
La Selección Colombia está muy cerca de asegurar su clasificación a la Copa del Mundo de 2026. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo conseguiría el boleto el próximo 4 de septiembre cuando reciba en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla a Bolivia en duelo válido por la fecha 17 de la Eliminatoria.
Teniendo en cuenta que la participación de Colombia en el Mundial está casi segura, en las últimas horas se dio a conocer el nuevo uniforme que tendría el seleccionado colombiano y el cual se estrenaría en noviembre.
El amarillo intenso se va de la Selección Colombia
Según el portal especializado Footy Headlines, la camiseta de la Selección Colombia cambiará su tradicional color amarillo intenso y ahora lucirá una tonalidad más pálida.
Por otro lado, se conoció que la indumentaria contaría con pequeños detalles que harían referencia a las mariposas amarillas, símbolo icónico que consolidó Gabriel García Márquez.
De igual manera, los colores rojo y azul tendrían un papel secundario en el uniforme.
El amarillo que tendrá la nueva camiseta sería similar al que tuvo Colombia entre 2019 y 2021.
Colombia también tendrá nueva camisa suplente
La Selección Colombia también tendrá nueva camiseta visitante para la Copa del Mundo de 2026. Esta será de color azul en dos tonalidades. Según Footy Headlines, el azul marino será el principal en la indumentaria.
Esta segunda camiseta sería presentada en marzo de 2026.
Fuente
Antena 2