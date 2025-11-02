Selección Colombia Sub 17: las figuras a seguir en el Mundial Catar 2025

Entre los nombres que más expectativa generan está Cristian Orozco, mediocampista de equilibrio que pertenece al Fortaleza CEIF. Su lectura del juego, inteligencia posicional y capacidad para distribuir el balón lo convierten en el motor del equipo. Medios internacionales han destacado su potencial e incluso hay interés de clubes europeos como el Manchester United, lo que refleja el alcance de su talento.

Otro jugador llamado a marcar diferencia es Cristian Flórez, un extremo veloz y desequilibrante que pertenece a las inferiores del Atlético Nacional y actualmente juega cedido en Real Cundinamarca. Su explosividad por la banda, su regate y su capacidad para asistir a sus compañeros lo consolidan como una pieza ofensiva fundamental para romper defensas cerradas.

El ataque colombiano también tendrá como referencia a Santiago Londoño, atacante del Envigado FC, quien ya ha sumado minutos en la primera división. Con olfato goleador y gran sentido del espacio, el delantero ha mostrado madurez pese a su corta edad. Su capacidad para definir con precisión podría ser decisiva en partidos ajustados donde un solo tanto marque la diferencia.

En la retaguardia aparece Edmilson Herazo, defensor del Barranquilla FC que aporta solidez, liderazgo y temple. Su experiencia en la segunda división le ha permitido adquirir ritmo competitivo y una lectura defensiva notable. Será el encargado de ordenar la línea de fondo y transmitir seguridad ante rivales de jerarquía.

La estructura del equipo destaca por su equilibrio entre juventud y disciplina táctica. La combinación de un mediocampista organizador, extremos veloces, un delantero contundente y una defensa confiable ofrece variantes estratégicas que podrían sorprender a cualquier oponente. Además, el sentido de pertenencia y la ambición colectiva refuerzan la mentalidad ganadora de esta camada.