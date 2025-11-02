Actualizado:
Dom, 02/11/2025 - 10:28
Selección Colombia Sub 17: las figuras a seguir en el Mundial Catar 2025
Colombia debutará el martes 4 de noviembre en el juego ante Alemania.
La Selección Colombia Sub-17 llega a Catar 2025 con la ilusión de escribir un nuevo capítulo en la historia del balompié juvenil. Este torneo no solo representa una vitrina para el talento nacional, sino también una oportunidad para proyectar a los próximos referentes del país. Con una nómina que mezcla habilidad, carácter y visión de juego, el combinado tricolor quiere dejar una huella imborrable en el certamen mundial.
Instalado en el Grupo G, el conjunto dirigido por el cuerpo técnico colombiano enfrentará a Alemania, Corea del Norte y El Salvador, tres selecciones que pondrán a prueba su carácter competitivo. La misión será demostrar que el proceso de formación en el fútbol base nacional ha dado un salto cualitativo. Velocidad, orden táctico y confianza individual serán las claves para buscar la clasificación a las rondas finales.
Entre los nombres que más expectativa generan está Cristian Orozco, mediocampista de equilibrio que pertenece al Fortaleza CEIF. Su lectura del juego, inteligencia posicional y capacidad para distribuir el balón lo convierten en el motor del equipo. Medios internacionales han destacado su potencial e incluso hay interés de clubes europeos como el Manchester United, lo que refleja el alcance de su talento.
Otro jugador llamado a marcar diferencia es Cristian Flórez, un extremo veloz y desequilibrante que pertenece a las inferiores del Atlético Nacional y actualmente juega cedido en Real Cundinamarca. Su explosividad por la banda, su regate y su capacidad para asistir a sus compañeros lo consolidan como una pieza ofensiva fundamental para romper defensas cerradas.
El ataque colombiano también tendrá como referencia a Santiago Londoño, atacante del Envigado FC, quien ya ha sumado minutos en la primera división. Con olfato goleador y gran sentido del espacio, el delantero ha mostrado madurez pese a su corta edad. Su capacidad para definir con precisión podría ser decisiva en partidos ajustados donde un solo tanto marque la diferencia.
En la retaguardia aparece Edmilson Herazo, defensor del Barranquilla FC que aporta solidez, liderazgo y temple. Su experiencia en la segunda división le ha permitido adquirir ritmo competitivo y una lectura defensiva notable. Será el encargado de ordenar la línea de fondo y transmitir seguridad ante rivales de jerarquía.
La estructura del equipo destaca por su equilibrio entre juventud y disciplina táctica. La combinación de un mediocampista organizador, extremos veloces, un delantero contundente y una defensa confiable ofrece variantes estratégicas que podrían sorprender a cualquier oponente. Además, el sentido de pertenencia y la ambición colectiva refuerzan la mentalidad ganadora de esta camada.
🎥 ¡𝙃𝙤𝙡𝙖, 𝘾𝙖𝙩𝙖𝙧! 👋— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 1, 2025
La 𝗦𝘂𝗯 𝟭𝟳 𝗠𝗮𝘀𝗰𝘂𝗹𝗶𝗻𝗮 entrenó pensando en el debut mundialista. 😎⚽🔥#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/0VLx3Mlxry
El Mundial Sub-17 no será un reto sencillo, pero sí una oportunidad dorada para demostrar el avance del fútbol formativo en Colombia. Cada jugador llega con la responsabilidad de representar al país y con la posibilidad de proyectarse internacionalmente. La afición, expectante, sueña con ver a estos jóvenes consolidarse como los futuros ídolos del tricolor.
Con Orozco como cerebro, Flórez aportando vértigo, Londoño buscando el gol y Herazo liderando la defensa, la Selección Sub-17 se alista para competir con coraje y ambición. Más que un equipo, esta generación simboliza el renacer del fútbol juvenil colombiano que quiere brillar en el escenario mundial.
