Selección Colombia sub-20 anunció primera convocatoria de cara al Sudamericano

A medida que se reactiva el fútbol en Sudamérica en lo que compete a las ligas, también las selecciones empiezan a planear sus concentraciones y esquemas de trabajo, la mayoría pensando en el 2021 y una nueva normalidad del deporte.



Es el caso de la Selección Colombia sub 20 que se prepara para ser anfitrión del torneo sudamericano de la categoría en el mes de febrero. Este certamen dará cupo al próximo mundial y Arturo Reyes es consciente de la responsabilidad luego de no lograr el objetivo en el Preolímpico sub 23 de este año.

Lea también: Neymar, entre los positivos del PSG por Covid-19, según L'Equipe



Bajo ese contexto, han anunciado la primera convocatoria en medio de la pandemia de cara a ese torneo. Se concentrarán entre el 7 y el 17 de septiembre y solo tendrá jugadores del rentado local.



A continuación la lista de jugadores y cuerpo técnico que conforman esta selección nacional:

JUGADORES

BRAYAN ALEXÁNDER GIL HURTADO Alianza Petrolera

KEVIN JOSÉ ANGULO GARCES América de Cali

ENMERSON BATALLA MARTÍNEZ América de Cali

JUAN DAVID CABAL MURILLO Atlético Nacional

AGUSTÍN CANO LOTERO Atlético Nacional

SEBASTIÁN GUERRA NAVARRO Atlético Nacional

YERSON MOSQUERA VALDELAMAR Atlético Nacional

JAIME LUIS ACOSTA ALMEIDA Barranquilla Futbol Club

PEDRO LUIS RADA ARREOLA Barranquilla Futbol Club

ERIC FABIÁN VALENCIA CAMAYO Bogotá Futbol Club

YÉFERSON PAZ BLANDÓN Cortuluá

CARLOS TORRES GÓNGORA Club Deportes Tolima

AULI OLIVEROS ESTRADA Cúcuta Deportivo

ANDRÉS ARROYO ROMERO Deportivo Cali

BRAYAN STIVEN MONTAÑO MONTAÑO Deportivo Cali

JUAN CARLOS DÍAZ MENA DIM

JUAN DAVID MOSQUERA LOPEZ DIM

JHON DURÁN PALACIO Envigado F.C.

FABIÁN ÁNGEL BERNAL Junior F.C.

ALEJANDRO GARCÍA CASTILLO Once Caldas

ANDRÉS FERRÍN JARAMILLO Once Caldas

BRAYAN CEBALLOS JIMÉNEZ Deportes Quindío

JERSSON GONZÁLEZ NIÑO Independiente Santa Fe

ALEJANDRO MORALEZ ROCHA Independiente Santa Fe

NELSON PALACIO RUIZ Valledupar Futbol Club

De interés: Los nuevos compañeros de Luis Suárez ya esperan por su llegada

CUERPO TÉCNICO

ARTURO ERNESTO REYES MONTERO Director Técnico

GRÍGORI MÉNDEZ GRANADOS Asistente Técnico

NELSON ALFONSO FLÓREZ JIMÉNEZ Asistente Técnico

JOHN PERCY MONCADA SALAZAR Preparador Físico

LUIS HERNEY MELO CASTRO Analista de Video

EULÍN FABIÁN CARABALÍ COLORADO Entrenador de Arqueros

AROLDO ANTONIO YEPES BARÓN Médico

WILLIAM TORRES MUÑOZ Utilero

ÓMAR DURAN CASTRO Fisioterapeuta