Selección Colombia sub 20: convocatoria para el último microciclo previo al Mundial

La Selección Colombia se alista para el Mundial sub 20 que tendrá lugar en Argentina, y por ende, de al mano del entrenador Héctor Cárdenas, se realizará un último microciclo, el cual será en Bogotá entre el lunes 17 y el lunes 24 de abril. Para ello, ya se confirmó la convocatoria de 23 futbolistas.

Teniendo en cuenta que la Copa del Mundo se realizará entre el sábado 20 de mayo y el domingo 11 de junio, el entrenador del plantel ya ultima detalles con miras a la entrega de los 21 nombres que dispondrá para la cita orbital, y por ello, se hace necesaria la realización de un último microciclo.

Así las cosas, se ha confirmado la presencia de jugadores que fueron figuras en el más reciente Campeonato Sudamericano; pues aparecen en el listado Alexis Castillo Manyoma, Fernando Álvarez, Kevin Mantilla y Gustavo Puerta.

Pero así mismo, hay jugadores que habitualmente no son llamados a la sub 20, como Cristian Santander (Barranquilla FC), Néider Ospina (Llaneros FC), Juan Diego Castillo (Fortaleza CEIF) y Jhon Lerma (Atlético Huila); por lo cual no se descarta que uno de ellos sea novedad para el Mundial.

Entre tanto, Jhon Jader Durán (Aston Villa), Yáser Asprilla (Watford), Óscar Cortés (Millonarios) y Tomás Ángel (Atlético Nacional) no aparecen entre los convocados para el microciclo, presumiéndose que los dos primeros no fueron prestados en vista del remate de temporada en Europa, y los otros dos debido a los compromisos internacionales con sus clubes.

Selección Colombia: convocatoria para el microciclo previo al Mundial Sub 20