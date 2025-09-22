Actualizado:
Lun, 22/09/2025 - 16:56
Selección Colombia sub 20: las 5 figuras que tendrá en el Mundial
Colombia debutará en el Mundial el 29 de septiembre enfrentando a Arabia Saudita.
La Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer este lunes 22 de septiembre la convocatoria final del director técnico César Torres para conformar a Selección Colombia sub 20 que disputará la Copa del Mundo de la categoría en Chile.
En el listado de 21 futbolistas se destaca la presencia de mayoría de deportistas que disputaron el Campeonato Sudamericano clasificatorio, aunque también se consideraron caras nuevas.
Las 5 figuras de Colombia en el Mundial sub 20
La convocatoria hecha por César Torres cuenta con seis futbolistas que ya juegan en el fútbol del exterior. Estos son Alexéi Rojas fedorushchenko (Arsenal FC), Yeimar Mosquera Mosquera (Aston Villa), Weimar Vivas Palacios (Red Bull Bragantino), Jordan Barrera Herrera (Botafogo), Jhon Rentería Arias (Sarmiento) y Óscar Perea Abonce (AVS Futebol SAD).
Sin embargo, hay cinco jugadores que se perfilan a ser las grandes figuras de Colombia en el Mundial, teniendo en cuenta sus condiciones.
En primer lugar, Yeimar Mosquera (Aston Villa), actual titular y capitán del Aston Villa sub 20, está llamado a ser el gran líder del equipo nacional en el certamen.
Por otro lado, Jordan Barrera (Botafogo), a pesar de que desde su traspaso al fútbol de Brasil no ha podido tener la regularidad deseada, se perfila como el gran creativo de Colombia.
Jhon Rentería (Sarmiento) surge como una opción en la parte ofensiva, gracias a su velocidad y desequilibrio.
Finalmente, Óscar Perea (AVS Futebol SAD) y Neiser Villarreal (Millonarios/Cruzeiro) son considerados los hombres de experiencia y la esperanza de gol de Colombia.
Convocatoria completa de Colombia para el Mundial sub 20
Jordan García Bonnet – Fortaleza CEIF
Alexéi Rojas fedorushchenko – Arsenal FC (ING)
Luis Mena Padilla – Atlético Huila
Simón García Valero – Atlético Nacional
Julián Bazán Medina – Deportivo Pereira
Yeimar Mosquera Mosquera – Aston Villa (ING)
Weimar Vivas Palacios – Red Bull Bragantino (BRA)
Carlos Sarabia Barrios – Millonarios FC
Juan Arizala Micolta – Deportivo Independiente Medellín
Elkin Rivero Almario – Atlético Nacional
Luis Landázuri Cuenú – Atlético Nacional
Kener González Mosquera – América de Cali
Royner Benítez Hernández – Águilas Doradas
José Cavadía Pedraza – América de Cali
Joel Romero – América de Cali
Jordan Barrera Herrera – Botafogo (BRA)
Jhon Rentería Arias – Sarmiento (ARG)
Joel Canchimbo Morales – Junior FC
Oscar Perea Abonce – AVS Futebol SAD (POR)
Neiser Villarreal Quiñones – Millonarios FC
Emilio Aristizábal Chavarriaga – Fortaleza CEIF
Calendario de Colombia en el Mundial sub 20
Fecha 1
Lunes 29 de septiembre
Colombia Vs Arabia Saudita
Hora: 6:00 P.M.
Fecha 2
Jueves 2 de octubre
Colombia Vs Noruega
Hora: 3:00 P.M.
Fecha 3
Domingo 5 de octubre
Colombia Vs Nigeria
Hora: 6:00 P.M.
Fuente
Antena 2