Selección Colombia sub 20: las 5 figuras que tendrá en el Mundial

Las 5 figuras de Colombia en el Mundial sub 20

La convocatoria hecha por César Torres cuenta con seis futbolistas que ya juegan en el fútbol del exterior. Estos son Alexéi Rojas fedorushchenko (Arsenal FC), Yeimar Mosquera Mosquera (Aston Villa), Weimar Vivas Palacios (Red Bull Bragantino), Jordan Barrera Herrera (Botafogo), Jhon Rentería Arias (Sarmiento) y Óscar Perea Abonce (AVS Futebol SAD).

Sin embargo, hay cinco jugadores que se perfilan a ser las grandes figuras de Colombia en el Mundial, teniendo en cuenta sus condiciones.

En primer lugar, Yeimar Mosquera (Aston Villa), actual titular y capitán del Aston Villa sub 20, está llamado a ser el gran líder del equipo nacional en el certamen.

Por otro lado, Jordan Barrera (Botafogo), a pesar de que desde su traspaso al fútbol de Brasil no ha podido tener la regularidad deseada, se perfila como el gran creativo de Colombia.

Jhon Rentería (Sarmiento) surge como una opción en la parte ofensiva, gracias a su velocidad y desequilibrio.

Finalmente, Óscar Perea (AVS Futebol SAD) y Neiser Villarreal (Millonarios/Cruzeiro) son considerados los hombres de experiencia y la esperanza de gol de Colombia.