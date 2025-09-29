Selección Colombia Sub-20: Nómina titular confirmada ante Arabia Saudita

La Selección Colombia se mide ante Arabia Saudita en la fecha 1 del Mundial Sub 20 2025. El conjunto cafetero tendrá su primer examen en suelo chileno, enfrentado a uno de los cuadros con los que pelea el cupo para los octavos de final de la cita orbital.

Para el encuentro ante los árabes, César Torres decidió mantener la base de jugadores. El DT del combinado nacional apostó por varias de las figuras que brillaron en el Sudamericano de la categoría, con la inclusión de algunos futbolistas que han venido sumando minutos y protagonismo en sus clubes.

Colombia se mide a un equipo con pocas alternativas de amplio reconocimiento como máximas referencias. Sin embargo, el onceno árabe llega como uno de los mejores de su confederación en la fase eliminatoria para este torneo.

¿Qué pasó con Néiser Villarreal en la titular de Colombia ante Arabia Saudita?

Tras un análisis de las opciones, César Torres decidió que Néiser Villarreal arrancará desde el banco de suplentes. El atacante del cuadro cafetero será uno de los revulsivos del combinado nacional a la espera de sumar minutos en la segunda mitad.

El cuadro tricolor tendrá a Jordan García en el arco como uno de los referentes principales del onceno juvenil. La defensa tendrá una figura de cuatro compuesta por Carlos Sarabia, Yeimar Mosquera, Simón García y Juan Arizala.

Para el medio campo, el técnico apostará por una figura con tres hombres compuesta por Luis Landázuri, Kener González y Jordan Barrera. Justamente la generación de juego en el combinado nacional recaerá en el talento de Barrera.

Finalmente, la otra variante llegará en el frente de ataque. Lorenzo buscará renovaciones en el ataque, el encargado de hacer las veces de nueve será Emilio Aristizábal. Los extremos si mantendrán con Óscar Perea y Jhon Rentería que estará en ataque llegando a posición de gol.

Nómina titular de Selección Colombia Sub-20 ante Arabia Saudita

Arquero: Jordan García

Defensa: Carlos Sarabia, Yeimar Mosquera, Simón García y Juan Arizala

Medio campo: Luis Landázuri, Kener González y Jordan Barrera

Delantera: Emilio Aristizábal, Óscar Perea y Jhon Rentería.