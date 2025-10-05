Selección Colombia Sub-20: Nómina titular confirmada contra Nigeria

La Selección Colombia se mide ante Nigeria en la fecha 3 del Mundial Sub 20 2025. El conjunto cafetero tendrá su último examen por la fase de grupos en suelo chileno, enfrentado a uno de los cuadros sin chances de avanzar a octavos de final.

Lea también: La Selección Colombia clasificó a octavos del Mundial sub 20, ¿cuál será su rival?

Para el encuentro ante los africanos, César Torres decidió mantener la base de jugadores. El DT del combinado nacional apostó por varias de las figuras que estuvieron en los duelos ante Arabia Saudita y Noruega, con la inclusión de algunos futbolistas que han venido sumando minutos y protagonismo en sus clubes.

Colombia se mide a un equipo con pocas alternativas de amplio reconocimiento como máximas referencias. Sin embargo, el onceno verde llega sin presiones y busca un triunfo para despedirse de manera decorosa del torneo.

¿Qué pasó con Néiser Villarreal en la titular de Colombia ante Nigeria?

Tras un análisis de las opciones, César Torres decidió que Néiser Villarreal arrancará en el onceno inicial. El atacante del cuadro cafetero será uno de los revulsivos del combinado nacional a la espera de poder tener un mejor partido que en los minutos sumados ante Noruega.

El cuadro tricolor tendrá a Jordan García en el arco como uno de los referentes principales del onceno juvenil. La defensa tendrá una figura de cuatro compuesta por Carlos Sarabia, Yeimar Mosquera, Simón García y Juan Arizala.

Para el medio campo, el técnico apostará por una figura con tres comandada por Kener González y Elkin Rivero. Justamente la generación de juego en el combinado nacional recaerá ahora en José Cavadía, jugador del América de Cali.

Finalmente, la otra variante llegará en el frente de ataque. Lorenzo buscará renovaciones en el ataque, el encargado de acompañar a Néiser Villarreal será Joel Canchimbo. Además se sumará Óscar Perea, que ha sido el hombre más regular de la tricolor en sus juegos anteiores.

Le puede interesar: Revelan al remplazo del lesionado Yerry Mina en Selección Colombia

Nómina titular de Selección Colombia Sub-20 ante Nigeria

Arquero: Jordan García

Defensa: Carlos Sarabia, Yeimar Mosquera, Simón García y Juan Arizala

Medio campo: Elkin Rivero, Kener González y José Cavadía

Delantera: Joel Canchimbo, Óscar Perea y Néiser Villarreal