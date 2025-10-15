Colombia va por la final: Nómina titular confirmada contra Argentina

La Selección Colombia se mide ante Argentina por las semifinales del Mundial Sub 20 2025. El conjunto cafetero tendrá su último examen para romper la historia y llegar a su primera final de una Copa del mundo en la categoría masculina.

Lea también: DT de selección Colombia sub 20 tendría pretendientes para el futuro

Para el encuentro ante los africanos, César Torres decidió mantener la base de jugadores. El DT del combinado nacional apostó por varias de las figuras que estuvieron en los duelos ante Sudáfrica y España con la inclusión de algunos futbolistas que han venido sumando minutos y protagonismo en sus clubes.

Colombia se mide a un equipo con varias alternativas de amplio reconocimiento como máximas referencias. Sin embargo, el onceno albiceleste al mando de Diego Placente llega con la presión como uno de los candidatos al título.

¿Qué pasó con Néiser Villarreal en la titular de Colombia ante Argentina?

Tras la tarjeta amarilla ante España, Néiser Villarreal no podrá jugar el duelo de semifinales. El atacante del cuadro cafetero será remplazado por Emilio Aristizábal que estuvo en el debut de Colombia en la primera fecha de la fase de grupos ante Arabia Saudita.

El cuadro tricolor tendrá a Jordan García en el arco como uno de los referentes principales del onceno juvenil. La defensa tendrá una figura de cuatro compuesta por Julián Bazán en remplazo de Carlos Sarabia y la línea completada por Yeimar Mosquera, Simón García y Juan Arizala.

Para el medio campo, el técnico apostará por una figura con tres comandada por Kener González y Elkin Rivero. Justamente la generación de juego en el combinado nacional recaerá ahora en Joel Romero, jugador del América de Cali.

Finalmente, la otra variante llegará en el frente de ataque. Torres recurrirá a otro '9' ataque, el encargado de acompañar Joel Canchimbo y Óscar Perea, será Emilio Aristizábal que tendrá la oportunidad por la ausencia de Néiser-.

Le puede interesar: Colombia, a revertir historia con Argentina en Mundial Sub 20: deuda pendiente

Nómina titular de Selección Colombia Sub-20 ante Argentina

Arquero: Jordan García

Defensa: Julián Bazán, Yeimar Mosquera, Simón García y Juan Arizala

Medio campo: Elkin Rivero, Kener González y Joel Romero

Delantera: Joel Canchimbo, Óscar Perea y Emilio Aristizábal.