Selección Colombia sub 20 tendrá baja de peso para el Mundial; Torres confirmó novedad

La Selección Colombia sub 20 está en la recta final de su preparación antes de iniciar la participación en la Copa Mundial de la categoría en la que enfrentará en la fase de grupos a Arabia Saudita, Noruega y Nigeria.

Antes de comenzar el certamen, el equipo nacional se medirá el 17 de septiembre con Paraguay el 23 del mismo mes chocará con México.

Este lunes 15 de septiembre, César Torres, director técnico de la Selección Colombia, dio a conocer en diálogo con Planeta Fútbol los problemas que ha tenido para completar la nómina que va a jugar el Mundial y la cual tendrá que comunicar el 18 de septiembre.