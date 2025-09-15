Actualizado:
Lun, 15/09/2025 - 11:32
Selección Colombia sub 20 tendrá baja de peso para el Mundial; Torres confirmó novedad
César Torres dio a conocer las novedades que tendrá la Selección Colombia para el Mundial sub 20
La Selección Colombia sub 20 está en la recta final de su preparación antes de iniciar la participación en la Copa Mundial de la categoría en la que enfrentará en la fase de grupos a Arabia Saudita, Noruega y Nigeria.
Antes de comenzar el certamen, el equipo nacional se medirá el 17 de septiembre con Paraguay el 23 del mismo mes chocará con México.
Este lunes 15 de septiembre, César Torres, director técnico de la Selección Colombia, dio a conocer en diálogo con Planeta Fútbol los problemas que ha tenido para completar la nómina que va a jugar el Mundial y la cual tendrá que comunicar el 18 de septiembre.
¿Qué pasa con Óscar Perea?
Sobre Óscar Perea, el entrenador del equipo nacional explicó que se unirá a la concentración el 21 de septiembre, teniendo en cuenta que hace poco cambió de club al unirse al AVS Futebol SAD.
"Óscar Perea cambió de club. Estaba para llegar al 30 de agosto, pero no fue posible, cambió de club y está en Portugal. En la fecha FIFA entrenó con el equipo y sumó minutos, ya hizo su debut oficial, juegan el fin de semana con Benfica y el 21 de septiembre llegará a concentración", dijo.
Colombia tendrá baja
César Torres dio a conocer que la Selección Colombia no podría contar con Bryan Mateo Caicedo, futbolista que hace parte del Porto B, ya que el equipo portugués solo lo cedería a partir de la segunda fecha del Mundial.
"Mateo Caicedo, que juega en el Porto B, no lo pudimos tener en Egipto ni contra Panamá, ha sido difícil tenerlo desde el 30 de agosto. Estamos por tomar decisiones, nos lo habilitarán solo para después del segundo partido y necesitamos llegar al primer juego con la nómina completa y a disposición"; afirmó.
Calendario de la Selección Colombia en el Mundial sub 20
La Selección Colombia sub 20 debutará en el Mundial el 29 de septiembre frente a Arabia Saudita en el Estadio Fiscal de Talca.
En la segunda jornada, el equipo nacional chocará con Noruega el 2 de octubre y cerrará la fase de grupos el 5 del mismo mes contra Nigeria.
Fuente
Antena 2