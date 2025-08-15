Actualizado:
Vie, 15/08/2025 - 13:31
Selección Colombia tiene nueva sede para la Eliminatoria
La Federación Colombiana de Fútbol confirmó la noticia.
La Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer este viernes 15 de agosto la nueva sede que tendrá la Selección Colombia Femenina para disputar la Conmebol Liga de Naciones.
Se trata de la ciudad de Medellín, que acogerá el debut del equipo nacional en el certamen, el cual está programado para el viernes 24 de octubre frente al seleccionado de Perú.
"La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) informa que Medellín ha sido designada como la ciudad sede para el debut de la Selección Colombia Femenina en la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina. El encuentro inaugural será el próximo viernes 24 de octubre de 2025, cuando el combinado nacional se enfrente a la selección de Perú en la Fecha 1 del competición", explicó la FCF.
La confirmación del estadio Atanasio Girardot como nueva sede de la Selección Colombia femenina se dio, después de una reunión que tuvieron Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, con los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol.
Así se jugará la Conmebol Liga de Naciones
La Conmebol Liga de Naciones dará cuatro cupos a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027. Dos serán directos y dos irán al repechaje.
El torneo clasificatorio se llevará a cabo entre octubre de 2025 hasta junio de 2026 bajo el sistema de todos contra todos en una fase única.
La Conmebol Liga de Naciones contará con nueve jornadas, para un total de 36 partidos.
Calendario de Colombia en la Conmebol Liga de Naciones
Fecha 1: Colombia Vs Perú
Fecha 2: Ecuador Vs Colombia
Fecha 3: Bolivia Vs Colombia
Fecha 4: Colombia tendrá descanso
Fecha 5: Colombia Vs Venezuela
Fecha 6: Colombia Vs Chile
Fecha 7: Argentina Vs Colombia
Fecha 8: Colombia Vs Uruguay
Fecha 9: Paraguay Vs Colombia
