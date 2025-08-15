Selección Colombia tiene nueva sede para la Eliminatoria

La Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer este viernes 15 de agosto la nueva sede que tendrá la Selección Colombia Femenina para disputar la Conmebol Liga de Naciones.

Se trata de la ciudad de Medellín, que acogerá el debut del equipo nacional en el certamen, el cual está programado para el viernes 24 de octubre frente al seleccionado de Perú.

"La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) informa que Medellín ha sido designada como la ciudad sede para el debut de la Selección Colombia Femenina en la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina. El encuentro inaugural será el próximo viernes 24 de octubre de 2025, cuando el combinado nacional se enfrente a la selección de Perú en la Fecha 1 del competición", explicó la FCF.