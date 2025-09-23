Actualizado:
Selección Colombia tiene baja para amistosos de octubre; alarmante situación
El futbolista se perderá varios partidos como consecuencia de una lesión.
Luego de concretar su boleto al Mundial de Fútbol del 2026, la Selección Colombia se alista para lo que serán sus próximos partidos de carácter amistoso y que servirán de preparación pensando en lo que será la cita orbital.
El equipo ‘Tricolor’ enfrentará en la próxima doble fecha FIFA de octubre a las selecciones de México y Canadá, duelos que tendrán lugar en territorio estadounidense los días 11 y 14, respectivamente.
Alarmante situación con Nelson Deossa
Después de la gran actuación que tuvo el mediocampista colombiano en el Mundial de Clubes jugando para los Rayados de Monterrey, Nelson Deossa generó interés en varios clubes del continente, donde finalmente fue fichado por el Real Betis de España.
Había mucha expectativa en el aficionado 'verdiblanco' con la llegada del mediocampista, sin embargo, el jugador vuelve a sufrir el lastre de las lesiones y volverá a perderse gran cantidad de partidos luego de ser sustituido en su segunda presencia con Betis el pasado 14 de septiembre, duelo por liga española contra el Levante.
Manuel Pellegrini confirmó lesión y tiempo de baja del colombiano
Este martes 23 de septiembre, en rueda de prensa del entrenador del Real Betis, se confirmó que Nelson Deossa tiene molestias en uno de sus tobillos y no podrá volver a jugar hasta después del próximo parón de fecha FIFA, es decir, hasta mediados de octubre.
Así las cosas, el mediocampista de 25 años, que ha tenido apenas dos partidos jugados con Betis en esta temporada, se perderá importantes partidos con el club verdiblanco (Nottingham, Osasuna, Ludogorets y Espanyol), dos por Europa League y otros dos por liga española.
Cabe mencionar que Deossa volverá a ser baja en la Selección Colombia para los amistosos ante México y Canadá, luego de que el técnico Néstor Lorenzo lo hubiera descartado para las últimas dos fechas de Eliminatorias frente a Bolivia y Venezuela, también por culpa de una lesión de tobillo.
