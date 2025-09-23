Selección Colombia tiene baja para amistosos de octubre; alarmante situación

Luego de concretar su boleto al Mundial de Fútbol del 2026, la Selección Colombia se alista para lo que serán sus próximos partidos de carácter amistoso y que servirán de preparación pensando en lo que será la cita orbital.

El equipo ‘Tricolor’ enfrentará en la próxima doble fecha FIFA de octubre a las selecciones de México y Canadá, duelos que tendrán lugar en territorio estadounidense los días 11 y 14, respectivamente.

