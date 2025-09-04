Titular de Colombia ante Bolivia por Eliminatorias: ¿Qué pasó con Dayro?
La Selección Colombia necesita una victoria para asegurar su clasificación al Mundial 2026.
La Selección Colombia se mide ante Bolivia en la fecha 17 de las Eliminatorias al Mundial 2026. El conjunto cafetero tendrá uno de los partidos más sencillos en las clasificatorias enfrentado a uno de los cuadros con los que pelea el cupo para la próxima cita mundialista.
Para el encuentro de local ante la verde, Néstor Lorenzo decidió mantener la base de jugadores. El DT del combinado nacional apostó por el equipo que venía jugando en los duelos anteriores ante Perú y Argentina, sumando un par de novedades por el regreso de algunos futbolistas en el intervalo de las fechas.
Colombia se mide a un equipo con pocas alternativas y con Miguel Terceros, Moisés Villarroel y Henry Vaca como máximas referencias. El equipo dirigido por Óscar Villegas hizo una renovación importante y se mide a la mezcla de juventud y experiencia del combinado cafetero encabezado por Luis Díaz y James Rodríguez.
¿Qué pasó con Dayro Moreno en la titular de Colombia ante Bolivia?
Tras un análisis de las opciones, Néstor Lorenzo decidió que Dayor Moreno arrancará desde el banco de suplentes. El histórico delantero del cuadro cafetero será uno de los revulsivos del combinado nacional a la espera de sumar minutos en la segunda mitad.
El cuadro tricolor tendrá a Camilo Vargas en el arco como remplazo de Kevin Mier, que estuvo en los duelos anteriores. La defensa, que Tendrá la presencia de John Lucumí que regresa para hacer pareja de centrales junto a Davinson Sánchez. Santiago Arias será el remplazo de Daniel Muñoz, ausente por suspensión, y Johan Mojica será el lateral izquierdo.
Una de las dudas que aparecían en la previa era la disposición del medio campo. Allí, el conjunto cafetero decidió apostar por los fijos y tendrá a Jefferson Lerma y Richard Ríos más la habilidad de juego de James Rodríguez, un poco más adelantado.
Finalmente, la otra variante llegará en el frente de ataque. Tras la ausencia de Jhon Durán, el encargado de hacer las veces de nueve será Jhon Córdoba. Los extremos si mantendrán su lugar con Luis Díaz y Jhon Arias en cada banda.
Nómina titular de Selección Colombia ante Bolivia en la fecha 17 de las Eliminatorias
Arquero: Camilo Vargas.
Defensa: Santiago Arias, Davinson Sánchez, John Lucumí y Johan Mojica.
Medio campo: Jefferson Lerma, Richard Ríos y James Rodríguez.
Delantera: Jhon Arias; Luis Díaz y Jhon Córdoba.