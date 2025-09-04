Titular de Colombia ante Bolivia por Eliminatorias: ¿Qué pasó con Dayro?

La Selección Colombia se mide ante Bolivia en la fecha 17 de las Eliminatorias al Mundial 2026. El conjunto cafetero tendrá uno de los partidos más sencillos en las clasificatorias enfrentado a uno de los cuadros con los que pelea el cupo para la próxima cita mundialista.

Para el encuentro de local ante la verde, Néstor Lorenzo decidió mantener la base de jugadores. El DT del combinado nacional apostó por el equipo que venía jugando en los duelos anteriores ante Perú y Argentina, sumando un par de novedades por el regreso de algunos futbolistas en el intervalo de las fechas.

Colombia se mide a un equipo con pocas alternativas y con Miguel Terceros, Moisés Villarroel y Henry Vaca como máximas referencias. El equipo dirigido por Óscar Villegas hizo una renovación importante y se mide a la mezcla de juventud y experiencia del combinado cafetero encabezado por Luis Díaz y James Rodríguez.